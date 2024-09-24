Pelecehan Seksual Terhadap Wanita Terjadi di Kantor Polisi, Picu Kemarahan dan Protes Besar

Pelecehan seksual tehadap seorang wanita yang dilakukan oleh sekelompok polisi di dalam kantor polisi di negara bagian timur Odisha, India, memicu kemarahan dan protes besar (Foto: Subrat Kumar Pati)

INDIA – Pelecehan seksual tehadap seorang wanita yang dilakukan oleh sekelompok polisi di dalam kantor polisi di negara bagian timur Odisha, India, telah memicu kemarahan dan protes besar. Seorang hakim pengadilan tinggi India yang sudah pensiun akan menyelidiki tuduhan pelecehan seksual tersebut.

Setelah tuduhan tersebut, yang dilontarkan minggu lalu oleh wanita berusia 32 tahun dan tunangannya, seorang perwira militer, empat pejabat polisi, termasuk tiga wanita, diskors. Seorang polisi kelima dipindahkan. Tindakan tersebut dilakukan setelah cabang kejahatan negara bagian membuka penyelidikan atas kasus tersebut.

Sebuah video wanita tersebut, seorang lulusan hukum yang mengelola sebuah restoran di ibu kota negara bagian Bhubaneswar, merinci dugaan pelecehan yang dilakukan polisi terhadapnya pada dini hari tanggal 15 September telah dibagikan berkali-kali di media sosial.

Rekaman tersebut membuat tontonan menjadi sulit. Di kursi roda, dengan kerah di lehernya dan satu lengan di gendongan, wanita itu berulang kali menangis saat menceritakan kepada wartawan apa yang dikatakannya terjadi padanya. Dia mengatakan dia pergi ke kantor polisi Bharatpur bersama tunangannya setelah menutup restorannya sekitar pukul 01:00 karena mereka dilecehkan oleh sekelompok pria di jalan.

Mereka meminta polisi untuk segera mengirim mobil patroli untuk mencegat orang-orang yang tidak mungkin pergi jauh.

“Polisi menolak untuk menindaklanjuti pengaduan kami, sebaliknya mereka malah menyiksa kami. Ketika saya memberi tahu mereka bahwa saya lulusan hukum dan tahu hak-hak saya, mereka semakin marah,” terangnya.