Ribuan Orang Protes di 25 Negara Terkait Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Dokter Muda India

Ribuan anggota komunitas India menggelar protes unjuk rasa di lebih dari 130 kota di 25 negara di seluruh dunia terkait pemerkosaan dan pembunuhan dokter India (Foto: ANI)

WASHINGTON - Ribuan anggota komunitas India menggelar protes unjuk rasa di lebih dari 130 kota di 25 negara di seluruh dunia pada Minggu (8/9/2024). Mereka menuntut keadilan setelah pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter magang bulan lalu di sebuah rumah sakit di kota Kolkata.

Unjuk rasa dimulai dalam kelompok besar dan kecil di Jepang, Australia, Taiwan, dan Singapura, sebelum menyebar ke kota-kota di beberapa negara Eropa. Enam puluh unjuk rasa direncanakan di Amerika Serikat (AS).

Unjuk rasa ini menambah unjuk rasa yang sedang berlangsung di seluruh India setelah pembunuhan mahasiswa pascasarjana kedokteran dada berusia 31 tahun pada tanggal 9 Agustus.

Seorang tersangka telah ditangkap bersama dengan mantan kepala sekolah RG Kar Medical College tempat dokter tersebut belajar.

Pada salah satu unjuk rasa di ibu kota Swedia, Stockholm, sejumlah besar wanita berpakaian hitam berkumpul di alun-alun Sergels Torg untuk menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Bengali dan memegang plakat. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut dan keselamatan bagi wanita India.

"Berita tentang kejahatan keji yang dilakukan terhadap seorang dokter muda yang masih magang saat bertugas membuat kita semua mati rasa dan terkejut dengan kekejaman, kebrutalan, dan pengabaian terhadap kehidupan manusia," kata Dipti Jain, seorang penyelenggara protes global.