HOME NEWS NUSANTARA

Dapat Nomor Urut 1 di Pilwalkot Serang, Ratu Ria: Sesuai Harapan

Yogi Satya Hardi , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |12:36 WIB
Dapat Nomor Urut 1 di Pilwalkot Serang, Ratu Ria: Sesuai Harapan
Ratu Ria-Subardi
A
A
A

BANTEN - Pasangan Ratu Ria - Subadri yang diusung 10 partai koalisi termasuk Partai Perindo mengungkapkan sangat bersyukur mendapatkan nomor urut 1, seperti harapannya.

"Sesuai harapan, nomor 1 adalah yang terbaik dan semoga kami bisa menjadi yang terbaik bagi Kota Serang," ujar Ratu Ria.

Dirinya bersama Subadri siap menata ibukota Banten ke depan ke arah yang lebih baik secara inklusif, mandiri dan berdaya saing.
 
"Berapapun nomornya adalah baik, yang penting bagaimana perjalanan Pilkada ini damai, tertib. Mari kita
songsong Pilkada dengan kekeluargaan. Demi Kota Serang yang lebih baik," teriak Subadri.

Ratu Ria pun mengucapkan terima kasih kepada partai pengusung hingga saat ini, masih sangat setia mendampingi perjuangan dan mensosialisasikan program-program peioritas yaitu pendidikan, tenaga kerja hingga tata kota.

Saat ditanya soal hubungannya dengan Partai Perindo Kota Serang, Ria mengatakan ada banyak kesamaan dengan Partai Perindo, salah satunya ketuanya yang sama-sama perempuan.

"Terima kasih juga kepada Partai Perindo Kota Serang yang mendorong saya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar bisa mendapatkan tempat yang sejajar dengan pria di segala aspek. Ketuanya juga perempuan, makanya saya sefrekuensi dengan Bu Rini (Ketua DPD Partai Perindo Kota Serang-red)," ungkapnya di rumah pemenangan usai acara.

Sementara itu Ketua DPD Partai Perindo Kota Serang Rini Soraya mengungkapkan rasa syukurnya setelah penetapan nomor urut.

 

