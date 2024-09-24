Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ratu Ria-Subardi Dapat Nomor Urut 1 di Pilwalkot Serang, Perindo Doakan Kemenangan

Yogi Satya Hardi , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |12:31 WIB
Ratu Ria-Subardi Dapat Nomor Urut 1 di Pilwalkot Serang, Perindo Doakan Kemenangan
Ratu Ria bersama Ketua DPD Perindo Serang
A
A
A

SERANG - KPU Kota Serang telah menetapkan nomor urut tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode tahun 2024 - 2029, di Kantor KPU Kota Serang di kawasan Ciceri, Senin (23/9/2024) siang.

Ratu Ria - Subadri mendapat nomor urut 1, Budi - Agis dapat nomor urut 2, dan pasangan Syafrudin - Heriyanto mendapat nomor 3.

Pasangan Ratu Ria - Subadri yang diusung 10 partai koalisi termasuk Partai Perindo mengungkapkan sangat bersyukur mendapatkan nomor urut 1, seperti harapannya. "Sesuai harapan, nomor 1 adalah yang terbaik dan semoga kami bisa menjadi yang terbaik bagi Kota Serang," ujar Ratu Ria.

Sementara, Ketua DPD Partai Perindo Kota Serang Rini Soraya mengungkapkan, sebagai partai pengusung, pihaknya akan selalu mendukung apa yang dilakukan Ratu Ria sebagai calon walikota Serang 2024 - 2029.

"Harapan saya kepada ibu Ratu Ria berapapun nomer yang didapat yang terpenting adalah kemenangan untuk ibu Ratu Ria dan pak Subadri. Kami mendukung ibu Ratu Ria karena beliau adalah seorang perempuan, muda dan sangat berwawasan," ungkap Rini saat dihubgini MNC Portal Indonesia, Senin (23/9/2024) pagi

Rini pun yakin visi dan misi yang dimiliki Ratu Ria selaras dengan Partai Perindo sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.

"Hingga kami berkeyakinan di bawah kepemimpinan beliau dan Pak Badri Kota Serang akan ada perubahan ke arah yang lebih baik serta kemajuan akan tumbuh dengan pesat dan yang pasti bisa mengurangi angka pengangguran," tegas wanita yang akrab disapa Bu Rinso ini.

Apalagi, lanjut Rini, sebagai sesama  perempuan dirimya yakin Ratu Ria memiliki sensitifitas yang lebih tinggi pada persoalan-persoalan sosial yang ada di Kota Serang.

 

