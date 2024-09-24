Viral! Video Syur 5 Menit Guru Madrasah Bersetubuh dengan Siswi di Gorontalo

GORONTALO - Video asusila antara guru dan siswa di Madrasah Aliyah Negeri di Gorontalo, viral di media sosial. Saat ini Kepolisian Polres Gorontalo sedang menyelidiki video viral tersebut.

Waka Polres Kompol Ryan Dodo Hutagalung mengatakan, pihak kepolisian sendiri telah menerima laporan dari keluarga korban atau siswa, terkait kasus video viral tersebut.

“Untuk laporan sudah kita terima, yang melaporkan paman dari korban. Sekarang dalam proses saksi-saksi-saksi,” ujar Kompol Ryan Dodo Hutagalung, Selasa (24/9/2024).

Video asusila berdurasi 5.48 menit tersebut, memperlihatkan tindakan asusila yang diduga seorang guru salah satu Madrasah Aliyah Negeri di Gorontalo bersama anak didiknya.

Dalam video syur tersebut, siswi itu masih menggunakan seragam sekolah dan melakukan adegan-adegan tidak pantas.