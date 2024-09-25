Advertisement
HOME NEWS JATIM

Baru Jadi ART, Wanita Muda Ini Nekat Gondol Perhiasan hingga HP

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |02:30 WIB
Baru Jadi ART, Wanita Muda Ini Nekat Gondol Perhiasan hingga HP
Penangkapan (foto: Okezone)
A
A
A

MALANG - Perempuan muda yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Malang harus berurusan dengan polisi. Pasalnya perempuan berinisial DM (21) asal Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, mencuri barang berharga milik majikannya sendiri.

Kasi Humas Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto menuturkan, tertangkapnya DM warga Banyuwangi berawal darı laporan seorang warga Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berinisial NK (37) yang mengeluhkan barang berharganya hilang seiring dengan kepergian DM. Kebetulan DM ini bekerja di rumahnya melakukan pekerjaan rumah hingga membersihkan rumah.

"Bahkan, korban mempercayakan DM dengan memberikan kunci rumah, untuk memudahkan akses ketika korban sedang bekerja di luar rumah," kata Ponsen Dadang, saat dikonfirmasi pada Rabu (25/9/2024) di Mapolres Malang, Kepanjen, Kabupaten Malang.

 

