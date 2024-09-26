Fakta-Fakta Video Syur Guru dan Siswi di Gorontalo, Durasinya Sebenarnya Berapa Lama?

JAKARTA - Beredarnya video mesum antara seorang guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Gorontalo inisial DA dengan siswinya PP menggegerkan publik. Saat ini, pelaku DA sudah dilakukan ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan.

"Kami menangani penyelidikan dan pemeriksaan kami sudah tetapkan tersangka inisial DA yang merupakan oknum guru di salah satu sekolah di Gorontalo," ujar Kapolres Gorontalo AKBP Deddy Herman, Rabu (26/9/2024).

Video mesum tersebut menuai sorotan. Namun, bermunculan durasi video mesum antara guru dan siswi itu yang berbeda.

Ada video yang tersebar berdurasi sekitar 5.49 detik. Namun, ada video lain yang berdurasi lebih panjang, yakni 7.34. Kendati demikian, dari dua video tersebut adegan dan lokasi sama.

Keduanya terlihat melakukan perbuatan persetubuhan di dalam sebuah ruangan. Dalam video syur tersebut, siswi itu masih menggunakan seragam sekolah dan melakukan adegan-adegan tidak pantas.