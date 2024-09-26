Video Mesumnya Viral, Guru dan Murid di Gorontalo Ternyata Bersetubuh karena Suka Sama Suka

GORONTALO - Guru inisial DA dan murid inisial PP di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Gorontalo ternyata melakukan hubungan persetubuhan karena suka sama suka. Setelah video mesumnya viral, hubungan keduanya diketahui telah terjalin sejak 2022.

"Pada awal 2022, korban inisial PP sudah memang memiliki hubungan dekat dengan tersangka DA, kemudian berlanjut seterusnya sampai terjadi sesuai dengan yang rekan-rekan ketahui (persetubuhan, red)," ujar Kapolres Gorontalo AKBP Deddy Herman, Rabu 25 September 2024.

Kapolres melanjutkan, bahwa pelaku DA dianggap PP sebagai sosok yang mengayomi dan sering membantunya. Sehingga PP pun merasa nyaman dan hubungan keduanya terus berlanjut.

"Untuk peran yang terjadi memang hubungan asmara, karena yang bersangkutan merasa tersangka mengayomi, sering membantu tugas, korban akhirnya merasa nyaman," imbuhnya.

Ia memastikan tak ada alasan lain hingga terjadinya persetubuhan tersebut. Kendati, ia perlu mendalami adanya dugaan pemaksaan saat awal peristiwa itu terjadi.

"Tidak ada alasan lain, suka sama suka karena alasan mengayomi tadi," tuturnya.

Pelaku DA pemeran utama dalam video mesum guru dan murid sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 10 orang saksi dan dua di antaranya merupakan pelapor dan terlapor yang sekarang sudah tersangka.