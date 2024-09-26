Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Video Mesumnya Viral, Guru dan Murid di Gorontalo Ternyata Bersetubuh karena Suka Sama Suka

Nurfaizi Lahasan , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |07:42 WIB
Video Mesumnya Viral, Guru dan Murid di Gorontalo Ternyata Bersetubuh karena Suka Sama Suka
Video mesum guru dan siswi di Gorontalo (Foto: Ist/Tangkapan layar)
A
A
A

GORONTALO - Guru inisial DA dan murid inisial PP di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Gorontalo ternyata melakukan hubungan persetubuhan karena suka sama suka. Setelah video mesumnya viral, hubungan keduanya diketahui telah terjalin sejak 2022.

"Pada awal 2022, korban inisial PP sudah memang memiliki hubungan dekat dengan tersangka DA, kemudian berlanjut seterusnya sampai terjadi sesuai dengan yang rekan-rekan ketahui (persetubuhan, red)," ujar Kapolres Gorontalo AKBP Deddy Herman, Rabu 25 September 2024.

Kapolres melanjutkan, bahwa pelaku DA dianggap PP sebagai sosok yang mengayomi dan sering membantunya. Sehingga PP pun merasa nyaman dan hubungan keduanya terus berlanjut.

"Untuk peran yang terjadi memang hubungan asmara, karena yang bersangkutan merasa tersangka mengayomi, sering membantu tugas, korban akhirnya merasa nyaman," imbuhnya.

Ia memastikan tak ada alasan lain hingga terjadinya persetubuhan tersebut. Kendati, ia perlu mendalami adanya dugaan pemaksaan saat awal peristiwa itu terjadi.

"Tidak ada alasan lain, suka sama suka karena alasan mengayomi tadi," tuturnya.

Pelaku DA pemeran utama dalam video mesum guru dan murid sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 10 orang saksi dan dua di antaranya merupakan pelapor dan terlapor yang sekarang sudah tersangka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068660/video_porno-zEqu_large.jpg
Psikolog Sebut Pelaku Kejahatan Seksual Harus Dihukum Mati, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068586/video_asusila-HK0c_large.jpg
Viral Video Mesum Guru dan Siswi di Gorontalo, Indonesia Darurat Moral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3067851/viral-6ay9_large.jpg
Akal Bulus Guru MAN 1 Gorontalo Setubuhi Siswinya, Untuk Bantu Tugas Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067844/video_mesum-bZNj_large.jpg
Murid yang Video Syurnya dengan Guru di Gorontalo Viral Dikeluarkan dari Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067818/video_mesum-aE56_large.jpg
Pihak Sekolah Buka Suara, Hubungan Syur Guru dan Murid di Gorontalo Terendus sejak Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067760/viral-4BMA_large.jpg
Polisi: Videonya Viral, Guru dan Murid di Gorontalo Pertama Kali Bersetubuh Awal 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement