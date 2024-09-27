Survei Pilgub Jateng: Ahmad Luthfi–Gus Yasin Ungguli Andika Perkasa-Hendi

SEMARANG – Elektabilitas pasangan Calon Gubernur Wagub Jateng, Ahmad Luthfi–Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin unggul dibanding Andika Perkasa–Hendrar Prihadi alias Hendi pada Pilkada Jateng 2024. Paslon Luthfi–Yasin yang didukung Partai Perindo itu lebih disukai kelompok usia Gen-X dan Baby Boomers.

Hal itu diungkapkan peneliti Joko Kanigoro berdasarkan survey Kanigoro Network yang digelar 1 hingga 6 September 2024.

“Pasangan Ahmad Luthfi–Taj Yasin elektabilitasnya sebesar 45,2 persen dan Andika Perkasa–Hendrar Prihadi sebesar 37,7persen, sementara responden yang belum menentukan pilihan sebesar 17,1persen,” kata Joko Kanigoro pada diskusi yang digelar Forum Media Online Semarang (Fomos) di Rumah Popo, Kota Lama, Semarang, Jumat (27/9/2024).

Pada hasil surveinya, salah satu keunggulan elektabilitas pasangan mantan Kapolda Jateng dan mantan Wakil Gubernur Jateng itu karena diusung koalisi gemuk dan sosialisasinya lebih lama ketimbang Andika Perkasa–Hendi yang hanya diusung PDI Perjuangan.

“Keunggulan lainnya karena pasangan tersebut dinilai dekat dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto sehingga akan lebih mudah dalam mengakses pemerintah pusat dalam membangun Provinsi Jawa Tengah mendatang,” sambungnya.

Selain itu, di kelompok gender perempuan elektabilitas Ahmad Luthfi–Gus Yasin juga unggul dibanding Andika Perkasa – Hendrar Prihadi yakni 59,7 persen dibanding 40,3 persen. Salah satu faktornya karena pasangan itu dinilai terlihat menyayangi, mencintai dan memberi waktu yang lebih kepada anaknya, meskipun seorang diri dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya.

“Selain itu Ahmad Luthfi juga dinilai sangat patuh dan taat terhadap ibunya,” sambungnya.

Namun, survei yang dilaksanakan pasca-pendaftaran bakal calon itu masih sangat dinamis tergantung kinerja dan strategi partai pengusung maupun tim pemenangan masing-masing calon, hingga 27 November 2024.