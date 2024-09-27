Ketua DPW Perindo Jabar Targetkan Paslon yang Didukung di Pilkada 90 Persen Menang

BANDUNG - Ketua DPW Partai Perindo Jabar, Umar Sanusi, mengatakan Partai Perindo sudah mengusung paslon dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Pihaknya menargetkan seluruh pasangan yang diusung menang dalam pilkada serentak.



"Dari 27 kabupaten dan kota kami sudah menjadi pengusung paslon termasuk di Pilkada Jabar, beberapa target yang kami usung, mudah mudahan bisa 90% menang, karena kami tidak asal pilih, kami punya kriteria," jelasnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo mengunjungi kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat di Kota Bandung. Angela berpesan kepada seluruh pengurus dan kader untuk fokus bekerja keras, memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo.



Angela disambut langsung oleh pengurus DPW dan sejumlah ketua DPD Partai Perindo, Jawa Barat.



Angela, yang juga menjabat sebagai Wamenparekraf di Kabinet Indonesia Maju ini berdiskusi ringan, dengan jajaran pimpinan wilayah se Jawa Barat.

Angela juga berkesempatan melakukan room tour Kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat, yang diresmikan langsung oleh Ketua Majelis Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Saya harap Partai Perindo tidak sampai berhenti di situ, kita sudah masuk ke tim pemenangan dan saya harap segera terlaksana, kalau perlu kita juga ajukan kantor ini sebagai posko kemenangan, silakan digunakan, didorong ke arah sana, apalagi tempatnya tergolong strategis," katanya dalam sambutan.



