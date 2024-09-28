Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kecanduan Pornografi, Remaja di Bandarlampung Cabuli Tetangga yang Masih SD 

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |07:44 WIB
Kecanduan Pornografi, Remaja di Bandarlampung Cabuli Tetangga yang Masih SD 
Pelaku pencabulan di Bandarlampung (Foto: dok polisi)
BANDARLAMPUNG - Seorang remaja berinisial ANP (17) nekat sodomi anak tetangga yang masih duduk di bangku SD lantaran kecanduan video pornografi di internet. Peristiwa itu terjadi di sebuah rumah kos yang berlokasi di Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Bandarlampung pada Kamis 19 September 2024 lalu.

Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol Kurmen Rubiyanto mengatakan, peristiwa itu terungkap setelah pihaknya mendapatkan laporan. "Awalnya Bhabinkamtibmas kami dapat informasi dan langsung kami lakukan penyelidikan," ujar Kurmen, Sabtu (28/9/2024).

Kurmen menuturkan, usai mendapat laporan itu, kepolisian langsung meringkus dan menahan pelaku pada Kamis 26 September 2024. Hasil penyelidikan, korban dan pelaku ini ternyata bertetangga dan saling mengenal. Bahkan tersangka sudah dianggap keluarga oleh orangtua korban.

"Jadi korban ini sudah sering bertemu sama pelaku dan sudah dianggap kakak oleh korban," kata Kurmen.

Adapun alasan pelaku melakukan hal tak senonoh itu lantaran hasrat nafsu yang tidak tertahan akibat sering melihat video tak senonoh di internet.  Disinggung perihal adakah pengancaman, Kurmen menjelaskan pelaku melakukan aksi bejatnya dengan modus bujuk rayu dan iming-iming.

