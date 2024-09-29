Denny Cagur Ingin Duduk di Komis X DPR

JAKARTA - Komedian sekaligus Anggota DPR RI terpilih, Denny Cagur berharap bisa menempati kursi komisi X. Bukan tanpa alasan, dengan latar belakang sarjana pendidikan, hal itu menurutnya bisa menjadi bekal selama menjadi legislatif komisi X.

"Pada prinsipnya sih siap ditempatkan di mana aja, kalau berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, sepertinya Yang berhubungan langsung yaitu komisi X," ucap Denny kepada wartawan, Minggu (29/9/2024).

"Iya membawa high bidang pendidikan kebudayaan, olahraga, mengingat basic pendidikan saya juga keguruan sarjana pendidikan juga pengalaman saya diantarkan juga sangat berhubungan dengan bidang kebudayaan," sambungnya.

Kendati demikian, dia menyebut belum mengetahui secara pasti nantinya akan duduk pada komisi berapa. Sebab penempatan posisi di setiap komisi akan ia ketahui setelah adanya pelantikan di tanggal 1 Oktober 2024.

Ia mengingat kembali selama masa kampanye pileg diri banyak menyerap aspirasi soal akses pendidikan yang belum merata. Banyak juga kata dia masyarakat yang mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan.

"Masih ada tenaga tenaga guru Honorer yang gajinya masih menurut saya terlalu kecil, juga dalam bidang pendidikan banyak masyarakat yang terhambat dalam pembiayaan," katanya.

