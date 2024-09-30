Teori-Teori Konspirasi yang Muncul di Balik Sejarah Kelam G30S PKI, Benarkan CIA Terlibat?

JAKARTA - Sejumlah konspirasi muncul di balik sejarah kelam yang terjadi di Indonesia, yakni G30S PKI. Pemberontakan yang terjadi pada 30 September 1965 ini mengakibatkan enam jenderal TNI AD serta 1 perwira TNI AD tewas, setelah diculik.

Ada beberapa teori konspirasi yang mengemuka di balik peristiwa G30S PKI.

1. PKI Dalang G30S

G30S didalangi oleh tokoh PKI. Tokoh PKI disebut memperalat unsur tentara. Teori ini didasari oleh serangkaian aksi serta kejadian yang dilakukan oleh PKI pada 1959-1965. Kemudian juga terdapat beberapa perlawanan bersenjata usai peristiwa G30S yang dilakukan kelompok yang menamakan diri sebagai CC PKI.

2. Kepentingan Amerika Serikat dan Inggris

Teori yang terkait peristiwa G30S PKI berikutnya adalah kepentingan Amerika Serikat dan Inggris. Hal tersebut diutarakan oleh Greg Paulgrain.

Paulgrain mengatakan keinginan Amerika Serika supaya Indonesia bebas dari komunisme serta menjauh dari penganut ideologi komunis.

Sementara Inggris berkeinginan untuk mengakhiri sikap konfrontatif Presiden Soekarno terhadap Malaysia. Dengan menggulingkan Presiden Soekarno, maka keinginan dua negara besar tersebut akan tercapai.

3. CIA Terlibat G30S PKI

Teori keterlibatan CIA (Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat) pada G30S PKI dikemukakan oleh Peter Dale Scott. PKI yang saat itu gencar menanamkan pengaruh ideologi komunis di Indonesia membuat Amerika Serikat (AS) khawatir.

AS mengkhawatirkan Indonesia akan jatuh ke komunis. Hal tersebut yang membuat CIA melakukan kerja sama dengan satu kelompok guna memprovokasi PKI melakukan kudeta. Skenario CIA adalah untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno.

4. Teori Chaos

Berdasarkan teori Chaos, tidak ada pemeran tunggal atau satu pihak yang bemain dalam peristiwa ini. Penggagas dari teori Chaos adalah Jhon D Legge. Ia mengatakan, pada peristiwa G30S PKI, tidak ada skenario besar serta pemeran tunggal.

Bahkan menurut Presiden Soekarno, G30S PKI disebabkan oleh beberapa pihak, yaitu unsur Nekolim (negara Barat), pimpinan PKI, hingga oknum ABRI yang tidak benar.