HOME NEWS SULSEL

Selain Beri Pendidikan Politik, DPW Perindo Sulsel Konsolidasi dengan Kader di Sidrap Jelang Pilkada

Erwin Eka Pratama , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |20:05 WIB
Selain Beri Pendidikan Politik, DPW Perindo Sulsel Konsolidasi dengan Kader di Sidrap Jelang Pilkada
Perindo Sidrap
A
A
A

JAKARTA - DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan berikan pendidikan politik bagi kadernya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.

Selain pendidikan politik, DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan juga menggelar rapat konsolidasi dengan DPD dan DPC Partai Perindo Kabupaten Sidrap sebagai penguat struktur partai.

Ketua DPW Perindo Sulawesi Selatan Ramadan Sanusi menyatakan pendidikan politik ini penting dilakukan, sebagai bentuk mengembangkan sayap Partai Perindo di setiap daerah, terkhusus di kabupaten Sidrap.

"Terlebih saat ini ada dua kader partai Perindo yang duduk sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sidrap, sehingga perlunya pemantapan bagi para kader kedepannya," katanya.

Pendidikan politik ini dilakukan sehubungan dengan menjelang pemilihan kepada daerah serentak tahun 2024.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
