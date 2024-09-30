DPW Perindo Sulsel Beri Pendidikan Politik ke Kader di Sidrap

SIDRAP - Panaskan mesin menjelang pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024, DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan berikan pendidikan politik bagi kadernya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.

Ketua DPW Perindo Sulawesi Selatan, Ramadan Sanusi memberikan pendidikan politik bagi para kader Partai Perindo yang berada di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.

Pendidikan politik ini dilakukan sehubungan dengan menjelang pemilihan kepada daerah serentak tahun 2024.

Pendidikan politik ini penting dilakukan, sebagai bentuk mengembangkan sayap Partai Perindo di setiap daerah, terkhusus di kabupaten Sidrap.

"Terlebih saat ini ada dua kader partai Perindo yang duduk sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sidrap, sehingga perlunya pemantapan bagi para kader kedepannya," katanya.

Selain pendidikan politik, DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan juga menggelar rapat konsolidasi dengan DPD dan DPC Partai Perindo Kabupaten Sidrap sebagai penguat struktur partai.

(Khafid Mardiyansyah)