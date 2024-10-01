Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

UMKM Lokal Unjuk Gigi di Ajang MotoGP Mandalika 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |10:40 WIB
UMKM Lokal Unjuk Gigi di Ajang MotoGP Mandalika 2024
Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari. (Foto: dok KemenKopUKM)
MANDALIKA – Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 (MotoGP Mandalika) yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB, pada 27-29 September 2024, tidak hanya menyuguhkan tontonan balap motor bergengsi kelas dunia, namun juga mendatangkan dampak positif yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Fiki Satari menyatakan bahwa event internasional ini telah menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di kawasan Mandalika dan sekitarnya.

"Kami sangat gembira melihat bagaimana UMKM lokal mampu memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan omzet penjualan mereka secara signifikan. Ini bukti nyata bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Fiki Satari di Mandalika, Minggu (29/9).

KemenKopUKM terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan UMKM di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan Mandalika. Berbagai program pendampingan dan pelatihan telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, sehingga mereka mampu memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang ada.

"Kami yakin bahwa UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian Indonesia," kata Fiki Satari.

Ia menyatakan bahwa antusiasme UMKM lokal untuk berpartisipasi sangat tinggi.

      
