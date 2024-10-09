Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

MenKopUKM Tekankan PLUT-KUMKM Fokus Kembangkan Komoditas Unggulan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |20:56 WIB
MenKopUKM Tekankan PLUT-KUMKM Fokus Kembangkan Komoditas Unggulan
MenKopUKM minta PLUT-KUMKM fokus kembangkan komoditas unggulan. (Foto: dok KemenKopUKM)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menekankan bahwa setiap Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM harus mulai fokus mengembangkan produk unggulan setiap daerah sesuai dengan potensinya.

"Ini nanti yang akan kita prioritaskan," ujar MenKopUKM Teten Masduki pada acara penganugerahan PLUT Award 2024 yang bekerja sama dengan Indonesia Creative Cities Network (ICCN) di Jakarta, Rabu (9/10).

Selain itu, Menteri Teten juga merujuk pentingnya upaya memperkuat brand produk dan akses kepada pasar luar. "Yang juga tak kalah penting adalah melakukan inovasi produk, baik melalui akses teknologi produksi yang lebih modern maupun model bisnisnya," ujarnya.

Bahkan, sertifikasi dan legalitas usaha juga harus terus didorong, baik sertifikasi produk halal maupun keamanan pangan. "Salah satu market terbesar UMKM adalah kebijakan belanja pemerintah 40 persen untuk memperkuat pasar produk lokal yang harus dimanfaatkan," ucapnya.

Oleh karena itu, MenKopUKM mendorong fungsi PLUT yang penting untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan konsultan serta pendampingnya. "Ini harus betul dikelola mereka yang kompeten, karena outputnya akan diukur apakah setiap PLUT mampu menghasilkan produk yang unggul atau tidak," kata Menteri Teten.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/340/3083114/menteri_umkm_maman-yVYp_large.jpg
Menteri UMKM Pastikan Penghentian Sementara Layanan InterActive QRIS Tak Rugikan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/340/3069570/staf_khusus_menteri_bidang_ekonomi_kreatif_kemenkopukm-4yXL_large.jpg
UMKM Lokal Unjuk Gigi di Ajang MotoGP Mandalika 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/337/2882935/predatory-pricing-di-social-commerce-bikin-pedagang-di-tanah-abang-teriak-LoehBGTKe4.jpg
Predatory Pricing di Social Commerce Bikin Pedagang di Tanah Abang Teriak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/24/1/2173460/kemenkop-ukm-tingkatkan-daya-saing-umkm-di-destinasi-wisata-super-prioritas-VBypjFb5zB.jpg
Kemenkop UKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Destinasi Wisata Super Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/24/512/2157904/plut-jadi-tempat-pendampingan-bagi-umkm-jp4d24sjMI.jpeg
PLUT Jadi Tempat Pendampingan Bagi UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/14/1/2152634/menteri-teten-penggunan-qris-dukung-umkm-naik-kelas-vo9Y18umkM.jpg
Menteri Teten: Penggunan QRIS Dukung UMKM Naik Kelas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement