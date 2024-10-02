Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Volodymyr Zelenskiy Bangga Ukraina Produksi 4 Juta Drone per Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |17:50 WIB
Volodymyr Zelenskiy Bangga Ukraina Produksi 4 Juta Drone per Tahun
Presiden Volodymyr Zelenskiy sangat bangga karena Ukraina dapat memproduksi empat juta drone per tahun dan dengan cepat meningkatkan produksi senjata lainnya (Foto: AP)
KYIV  - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy sangat bangga karena Ukraina dapat memproduksi empat juta drone per tahun dan dengan cepat meningkatkan produksi senjata lainnya. Hal ini diungkapkan Zelenskiy dalam komentar yang diizinkan untuk dipublikasikan pada Rabu (2/10/2024).

Berbicara pada Selasa (1/10/2024) kepada para eksekutif dari puluhan produsen senjata asing di Kyiv, Zelenskiy mengatakan Ukraina telah membuat kontrak untuk memproduksi 1,5 juta drone pada tahun ini.

Sebelumnya, produksi drone hampir tidak ada di Ukraina sebelum invasi Rusia pada bulan Februari 2022. "Dalam kondisi yang sangat sulit dari perang skala penuh di bawah serangan Rusia yang terus-menerus, Ukraina mampu membangun industri pertahanan yang hampir baru," terangnya.

Perdana Menteri (PM) Denys Shmyhal mengatakan pada pertemuan yang sama, bahwa Ukraina melipatgandakan keseluruhan produksi senjata domestiknya pada tahun 2023 dan kemudian menggandakan volume itu lagi hanya dalam delapan bulan pertama tahun ini. Pejabat Ukraina tidak memberikan angka pasti.

Lebih dari 31 bulan dalam perangnya dengan pasukan Rusia yang menyerang, dan tanpa tanda-tanda akan berakhir, Ukraina kini menghabiskan sekitar setengah dari anggaran negaranya, atau sekitar USD40 miliar untuk pertahanan.

Ukraina juga menerima sejumlah besar dukungan militer serta keuangan dari sekutu-sekutu Baratnya.

Rusia, yang jauh lebih besar dan lebih kaya daripada tetangganya di selatan, diperkirakan akan menaikkan anggaran militernya sendiri sebesar 25% tahun depan dari levelnya pada tahun 2024, menjadi sekitar USD145 miliar.

 

