Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Nyawa Jadi Prioritas Utama, Presiden Korsel Kirim Pesawat Militer untuk Evakuasi Warganya dari Timur Tengah

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |18:58 WIB
Nyawa Jadi Prioritas Utama, Presiden Korsel Kirim Pesawat Militer untuk Evakuasi Warganya dari Timur Tengah
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Rabu (2/10/2024) memerintahkan pesawat militer untuk segera dikerahkan guna mengevakuasi warganya dari Israel dan wilayah lain di Timur Tengah (Foto: Yonhap)
A
A
A

SEOUL - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Rabu (2/10/2024) memerintahkan pesawat militer untuk segera dikerahkan guna mengevakuasi warganya dari Israel dan wilayah lain di Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan. Hal ini diperintahkan usai Iran menggemur Israel dengan serentetan rudal.

Yoon bertemu dengan penasihat keamanan nasional dan ekonominya terkait konflik Timur Tengah dan menyerukan tanggapan yang cepat namun terukur terhadap dampak apa pun pada pasokan energi, perdagangan, dan rantai pasokan negara itu.

Yoon menegaskan keselamatan warganya di wilayah tersebut adalah prioritas utama dan semua tindakan yang diperlukan harus diambil. Sebelumnya pada Rabu (2/10/2024), Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mendesak warganya di Israel dan Lebanon untuk segera pergi dengan cara apa pun yang tersedia.

Data pemerintah untuk tahun 2023 menunjukkan ada 572 warga Korea Selatan di Israel termasuk penduduk tetap dan pemegang paspor Israel dan 214 di Lebanon.

Seperti diketahui, Iran melakukan serangan rudal balistik ke Israel pada Selasa (1/10/2024) malam waktu setempat. Iran melepaskan ratusan rudal ke beberapa wilayah Israel, termasuk menargetkan markas intelejen Mossad. Serangan ini dilakukan sebagai serangan balasan serangkaian pembunuhan terhadap tokoh Hamas dan Hizbullah yang dilakukan Israel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175190//viral-i2Mx_large.jpg
Eks Dubes RI untuk Iran Ungkap Dahsyatnya Bom Nuklir jika Digunakan saat Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/18/3175025//ilustrasi-OlNL_large.jpg
Suriah Umumkan Hasil Pemilu Pertama Sejak Jatuhnya Rezim Bashar Al Assad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174622//eksekusi_mati-Sj7s_large.jpg
Iran Eksekusi Mati 6 Orang yang Dituding sebagai Mata-Mata Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173239//ilustrasi-5IVi_large.jpg
PBB Berlakukan Kembali Sanksi dan Embargo Senjata Terhadap Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172665//salah_satu_dokumen_diduga_terkait_nuklir_israel_yang_ditayangkan_televisi_iran-BTl4_large.jpg
Televisi Iran Tayangkan Dokumenter Ungkap Aktivitas dan Fasilitas Nuklir Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/25/3171302//mont_saint-iGjD_large.jpg
Top 10 Negara Pewaris Dunia Terbanyak UNESCO 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement