Peristiwa 2 Oktober: Salahuddin Ayyubi Merebut Yerusalem hingga Sultan HB IX Meninggal di Washington DC

BERBAGAI peristiwa penting terjadi pada 2 Oktober di dalam dan luar negeri. Berbagai peristiwa penting itu di antaranya ditemukannya Galaksi NGC22 hingga kelahiran Mahatma Gandhi. Selain itu, tanggal ini juga ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional

Berikut peristiwa-peristiwa penting pada 2 Oktober yang dinukil dari Wikipedia:

1187

Tahun ini dianggap sangat bersejarah di kalangan kaum muslimin. Salahuddin Ayyubi berhasil merebut Yerusalem setelah 88 tahun di bawah kekuasaan Pasukan Salib.

1883

Galaksi NGC 22 ditemukan pada tanggal 2 Oktober 1883 oleh astronom Prancis Edouard Jean-Marie Stephan.

1869

Kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi.

1988

Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Raja Kesultanan Yogyakarta meninggal di Washington DC, Amerika Serikat.

Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Dorodjatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Indonesia.