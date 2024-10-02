Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 2 Oktober: Salahuddin Ayyubi Merebut Yerusalem hingga Sultan HB IX Meninggal di Washington DC

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |05:15 WIB
Peristiwa 2 Oktober: Salahuddin Ayyubi Merebut Yerusalem hingga Sultan HB IX Meninggal di Washington DC
Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana IX (foto: Wikipedia)
A
A
A

BERBAGAI peristiwa penting terjadi pada 2 Oktober di dalam dan luar negeri. Berbagai peristiwa penting itu di antaranya ditemukannya Galaksi NGC22 hingga kelahiran Mahatma Gandhi. Selain itu, tanggal ini juga ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional

Berikut peristiwa-peristiwa penting pada 2 Oktober yang dinukil dari Wikipedia:

1187

Tahun ini dianggap sangat bersejarah di kalangan kaum muslimin. Salahuddin Ayyubi berhasil merebut Yerusalem setelah 88 tahun di bawah kekuasaan Pasukan Salib.

1883

Galaksi NGC 22 ditemukan pada tanggal 2 Oktober 1883 oleh astronom Prancis Edouard Jean-Marie Stephan.

1869

Kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi.

1988

Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Raja Kesultanan Yogyakarta meninggal di Washington DC, Amerika Serikat.

Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Dorodjatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/18/3168525//ilustrasi-npPi_large.jpg
BREAKING NEWS: Penembakan Halte Bus Yerusalem Tewaskan Setidaknya 5 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/18/3153202//bocah_12_tahun_selamat_dari_penembak_jitu_israel_kotak_pizza_jadi_saksi_bisu-gpKr_large.jpg
Bocah 12 Tahun Selamat dari Penembak Jitu Israel, Kotak Pizza Jadi Saksi Bisu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147670//iran-uGXD_large.jpg
Iran Luluh Lantakan Israel dengan Rudal Balistik, Banyak WNI Terperangkap di Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/18/3135342//kebakaran_hutan_di_israel_memaksa_ribuan_warga_dievakuasi-3PR9_large.jpg
Israel Dilanda Kebakaran Hutan Dahsyat, Warga Berlarian Menyelamatkan Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement