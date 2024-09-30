Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 30 September: Terjadinya Gerakan Kudeta G30S PKI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |05:00 WIB
Peristiwa 30 September: Terjadinya Gerakan Kudeta G30S PKI
Sumur Lubang Buaya. Foto: Wikipedia.
JAKARTA - Sejumlah peristiwa dan sejarah penting terjadi setiap harinya, termasuk pada tanggal 30 September setiap tahunnya. Diantaranya adalah, terjadinya Gerakan 30 September atau G30S PKI.

Berikut ulasan peristiwa tersebut beserta sejumlah peristiwa lainnya, dikutip dari berbagai sumber:

1. 1951 - Hari Lahir Dono

Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan nama Dono lahir di Solo, Jawa Tengah (Jateng) pada 30 September 1951.

Dono pernah mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia. Saat itu, Dono juga bekerja di bagian redaksi surat kabar, antara lain di Tribun dan Salemba, terutama sebagai karikaturis.

Kedua media cetak itu berhenti terbit pada tahun 1974. Kemudian, Dono bergabung dengan kelompok lawak Warung Kopi Prambors yang didirikan setahun sebelumnya.

Dono bersama Kasino, Indro, dan Nanu mengisi acara Warung Kopi Prambors yang bergaya obrolan warung kopi di radio swasta Prambors. 

Ketika masih menjadi mahasiswa, Dono merupakan anggota Kelompok Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI) bersama Kasino dan Nanu.Oleh karena itu, film-film Warkop DKI memperlihatkan aktivitas mereka sebagai pecinta alam. 

Pada 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya.

2. 1965 - G30S PKI

Salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia adalah Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30S/PKI.

Gerakan ini dilakukan ketika enam perwira tinggi dan satu perwira TNI Angkatan Darat diculik, lalu dibunuh lantaran ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Seokarno.

Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI, dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. 

 

