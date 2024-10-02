Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Siswa SMA Jatuh ke Laut saat Pulang Sekolah

Andhy Eba , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |20:38 WIB
Viral Siswa SMA Jatuh ke Laut saat Pulang Sekolah
Siswa SMA jatuh ke laut saat pulang sekolah (Foto : Tangkapan Layar/iNews)
A
A
A

MUNA - Viral seorang siswa SMA di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), terjatuh ke laut dari perahu motor yang ditumpanginya saat hendak pulang sekolah. Diketahui, siswa tersebut harus menyeberangi pulau agar bisa sekolah.

Dalam video amatir berdurasi 30 detik, nampak sang pelajar terombang ambing di lautan usai terjatuh dari perahu motor yang di tumpanginya.

Karena kejadian tersebut, perahu motor pun memutar arah untuk mengevakuasi pelajar tersebut, Setelah di telusuri, kejadian siswa terjatuh dari perahu motor ini terjadi pada, Senin 30 September 2024, sekira pukul 14.00 Wita.

Siswa tersebut diketahui bernama Ali Sahar, sekolah di SMA Negeri 1 Napabalano, Kabupaten Muna. Saat kejadian, pelajar tersebut bersama teman-temannya dalam pejalanan pulang sekolah.

Diketahui tempat tinggal pelajar tersebut di Desa Bontu-Bontu, untuk menuju ke sekolah dia harus menyeberang pulau. Aktivitas seperti itu tiap hari dilakukan baik menuju ke sekolah hingga pulang sekolah.

Namun, saat kejadian, kapal yang di tumpanginya tiba-tiba oleng di pertengan Pulau Bontu-Bontu dan Tampo, saat salah satu teman korban berpindah tempat.  Karena kaget, Ali Sahar, terjatuh ke laut.

"Kapal oleng, saya kaget dan jatuh ke laut," ujar Ali Sahar, Rabu (2/10/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/612/3175555//purbaya-LaBI_large.jpg
Momen Menkeu Purbaya Ratukan Istri saat Turun dari Mobil Curi Perhatian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/629/3175342//nagita-9wS8_large.jpg
4 Potret Keluarga Sultan Andara Lagi Tertidur, Netizen: Aura Mahal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174183//hut_tni-3hpJ_large.jpg
Duh! Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT Ke-80 TNI di Monas, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798//penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172507//viral-xbqg_large.jpg
Viral! Perselingkuhan Suami Pemilik Melstore Terbongkar, Istri Sah Langsung Tegur Pelakor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172510//ahmad-2Q5F_large.jpg
Ini Pekerjaan Ahmad Assegaf, Suami Tasya Farasya yang Diduga Tak Beri Nafkah Lahir Batin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement