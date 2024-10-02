Viral Siswa SMA Jatuh ke Laut saat Pulang Sekolah

MUNA - Viral seorang siswa SMA di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), terjatuh ke laut dari perahu motor yang ditumpanginya saat hendak pulang sekolah. Diketahui, siswa tersebut harus menyeberangi pulau agar bisa sekolah.

Dalam video amatir berdurasi 30 detik, nampak sang pelajar terombang ambing di lautan usai terjatuh dari perahu motor yang di tumpanginya.

Karena kejadian tersebut, perahu motor pun memutar arah untuk mengevakuasi pelajar tersebut, Setelah di telusuri, kejadian siswa terjatuh dari perahu motor ini terjadi pada, Senin 30 September 2024, sekira pukul 14.00 Wita.

Siswa tersebut diketahui bernama Ali Sahar, sekolah di SMA Negeri 1 Napabalano, Kabupaten Muna. Saat kejadian, pelajar tersebut bersama teman-temannya dalam pejalanan pulang sekolah.

Diketahui tempat tinggal pelajar tersebut di Desa Bontu-Bontu, untuk menuju ke sekolah dia harus menyeberang pulau. Aktivitas seperti itu tiap hari dilakukan baik menuju ke sekolah hingga pulang sekolah.

Namun, saat kejadian, kapal yang di tumpanginya tiba-tiba oleng di pertengan Pulau Bontu-Bontu dan Tampo, saat salah satu teman korban berpindah tempat. Karena kaget, Ali Sahar, terjatuh ke laut.

"Kapal oleng, saya kaget dan jatuh ke laut," ujar Ali Sahar, Rabu (2/10/2024).