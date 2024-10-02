Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Santri di Aceh Disiram Air Cabai oleh Ustadzah hingga Alami Luka Serius

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |17:31 WIB
Viral! Santri di Aceh Disiram Air Cabai oleh Ustadzah hingga Alami Luka Serius
Viral! Santri di Aceh Disiram Air Cabai
ACEH Viral di media sosial seorang santri di Pesantren Darul Hasanah, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Aceh disiram air cabai. Videonya pun menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Informasi yang dihimpun Okezone, santri laki-laki tersebut berinisial T, ia kedapatan melanggar peraturan yang berlaku di pesantren tempat ia menuntut ilmu.

T lalu dijatuhi hukuman oleh oknum istri dari Pimpinan Pesantren Darul Hasanah yang berinisial NN untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yaitu dia disirami air cabai.

Hal ini membuat santri yang duduk di bangku SMP tersebut mengalami luka serius, dengan tubuh yang memerah, bengkak, dan merasakan perih yang luar biasa akibat tindakan kekerasan tersebut.

Ibu kandung T,  Marnita yang merupakan warga Pante Ceureumen membenarkan bahwa anak kandungnya mengalami dugaan kekerasan yang dilakukan oleh NN, Ia mengatakan kejadiannya pada hari Senin yang lalu.

“Ya, anak saya disiram dengan air cabe oleh NN istri dari Pimpinan Pesantren Darul Hasanah karena dia dituduh melanggar aturan pesantren. Kejadiannya hari Senin (30/9) di Pesantren Darul Hasanah,” kata Marnita ibu kandung T kepada wartawan, dikutip, Rabu (2/10/2024).

Marnita juga mengatakan anaknya saat ini sedang dirawat dan mengalami rasa trauma yang mendalam akibat kejadian disiram air cabai itu.

 

