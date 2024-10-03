Penembakan Massal di Tel Aviv, Hamas Sebut 2 Penyerang Adalah Pejuangnya dari Kota Hebron

HAMAS mengaku bertanggung jawab atas penembakan yang terjadi di kawasan Jaffa, Tel Aviv. Sebanyak tujuh orang tewas akibat penembakan tersebut.

Kutipan dari aljazeera, Kamis (3/10/2024). Sayap militer Hamas mengaku bertanggung jawab atas penembakan massal di Tel Aviv yang menyebabkan tujuh orang tewas dan banyak lainnya terluka.

Dikatakan bahwa dua penyerang, yang melepaskan tembakan di jalan raya dan stasiun kereta api di Jaffa pada Selasa 1 Oktober 2024 malam, adalah pejuangnya dan berasal dari Kota Hebron di Tepi Barat Selatan.

Serangan itu terjadi beberapa saat sebelum Iran meluncurkan rentetan roket ke Israel, menyebabkan orang-orang mengungsi ke tempat perlindungan bom di seluruh negeri.