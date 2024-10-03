Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ini Puluhan Candi Peninggalan Kerajaan Majapahit yang Jarang Diketahui Banyak Orang

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |04:05 WIB
Ini Puluhan Candi Peninggalan Kerajaan Majapahit yang Jarang Diketahui Banyak Orang
Candi Tegowangi (foto: wikipedia)
A
A
A

KERAJAAN MAJAPAHIT merupakan salah satu kerajaan besar di nusantara kala itu. Besarnya kerajaan ditandai dengan wilayah kekuasaan yang luas dan sejumlah peninggalan yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan konon puluhan candi yang didirikan semasa pemerintahan Kerajaan Majapahit. 

Bahkan pemerintahan Kerajaan Majapahit konon memiliki kepedulian terhadap bangunan - bangunan suci, terutama candi. Suatu ketika bahkan Raja Hayam Wuruk yang tengah melakukan perjalanan blusukan ke rakyatnya di Blitar pada 1361, juga mengisahkan kepedulian sang raja. 

Dikutip daribuku "700 Tahun Majapahit 1293 - 1993 : Suatu Bunga Rampai Prof. Dr. R. Soekmono, sang raja memerintahkan perbaikan Candi Simping, yang bagian atasnya telah runtuh. Tak hanya itu, sang raja juga meminta perhitungan dan pengukur kembali tentang letak candinya, yang terlalu jauh ke barat agar digeser ke timur dengan mengambil sebuah halaman dari sebuah biara. 

Hal ini dimaksudkan demi kesesuaiannya dengan prasasti yang menandai pembangunan candinya. Selanjutnya dalam Pupuh 70 Nagarakretagama menceritakan bahwa dua tahun sesudahnya Raja Hayam Wuruk kembali datang ke Simping untuk meresmikan arca perwujudan Raja Kertarajasa sebagai Haribara atau Ciwa-Wisnu. 

 

