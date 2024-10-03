Kisah Heroik Djoni Liem Anggota TNI AL Berjuluk Semburan Mulut Berbisa

JAKARTA – Pembantu Letnan Satu KKO (Purn.) Djoni Matius atau lebih akrab disapa Djoni Liem adalah seorang Purnawirawan TNI Angkatan Laut berdarah Tionghoa dengan nama aslinya Liem Wong Siu. Ia merupakan salah satu tokoh dalam operasi Dwikora bersama Kapten KKO Winanto (Komandan IPAM saat itu).

Ia berasal dari Satuan Korps Marinir. Djoni memiliki julukan “Semburan Mulut Berbisa". Sebab djoni bisa meluncurkan jarum, mata kail pancing, silet dan beras dari mulutnya dengan jarak kurang lebih sekitar 30 meter.

Djoni liem juga terlibat dalam Penugasan tempur dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan mulai dari Operasi Dwikora, PRRI/Permesta, DI/TII, RMS hingga Operasi Tempur di Aceh dan Operasi Seroja di Timor Timur.

Bahkan, Djoni pernah membuat tentara Inggris takjub akan perjuangannya saat konfrontasi RI-Malaysia. Saat itu, Presiden Soekarno, tidak senang melihat Federasi Malaysia yang berambisi mencaplok Sabah, Sarawak, bahkan Brunei Darussalam, di Pulau Borneo atau Kalimantan bagian utara, berdampingan dengan wilayah NKRI.

Menurut Bung Karno, upaya pembentukan negara Federasi Malaysia dengan mengincar sebagian wilayah Kalimantan, adalah bentuk baru imperialisme yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia.

Bung Karno pun mengobarkan seruan "Ganyang Malaysia". Atas perintah Bung Karno, pada Desember 1963, semua angkatan bersenjata dikerahkan ke perbatasan hingga masuk ke garis-garis pertahanan musuh.

Salah seorang pasukan elite TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan infiltrasi (penyusupan) adalah KKO/Marinir. Serma KKO Djoni Matius Liem atau Djoni Liem yang memiliki senjata khusus mematikan dan memliki kemampuan bela diri Kungfu. Serma Djoni menjalani misi infiltrasi dan sabotase ke wilayah musuh. Namun, Djoni ditangkap pasukan Royal Army Inggris, di Malaysia.

Saat tertangkap, Djoni memakai nama samaran, Than Chin Guan. Nama dari guru kungfunya, berulang kali diinterogasi oleh tentara Malaysia dan Singapura. Dia disiksa, tapi tetap saja Djoni menutup rapat identitas aslinya.

Namun identitas aslinya pun terkuak sebagai prajurit KKO. Dia akhirnya divonis hukuman mati. Sebelum dieksekusi, adanya perubahan situasi (perdamaian), Djoni Liem dibebaskan dalam keadaan hidup dan menetap di Surabaya.