Melawan saat Ditangkap, 2 Pencuri Motor Ambruk Ditembak Polisi

BANDARLAMPUNG - Dua pemuda asal Lampung Timur terpaksa tembak polisi lantaran melawan saat akan ditangkap di wilayah Kedaton, Senin (30/9/2024) sekitar pukul 23.30 WIB.

Kedua pelaku yakni Kelvin Dwi Andika (19) dan Usman (24) warga Lampung Timur, yang telah terlibat pencurian sepeda motor sebanyak 8 tempat kejadian perkara (TKP) di Bandarlampung.

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol Mukhammad Hendrik Apriliyanto mengatakan, kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melakukan perlawanan terhadap petugas.

"Hasil pemeriksaan, pelaku ini telah beraksi sebanyak 8 TKP di Bandarlampung sejak Agustus 2024 sampai September 2024," ujar Hendrik, Rabu (2/10/2024).