Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melawan saat Ditangkap, 2 Pencuri Motor Ambruk Ditembak Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |01:05 WIB
Melawan saat Ditangkap, 2 Pencuri Motor Ambruk Ditembak Polisi
Pencuri motor di Bandarlampung (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Dua pemuda asal Lampung Timur terpaksa tembak polisi lantaran melawan saat akan ditangkap di wilayah Kedaton, Senin (30/9/2024) sekitar pukul 23.30 WIB.

Kedua pelaku yakni Kelvin Dwi Andika (19) dan Usman (24) warga Lampung Timur, yang telah terlibat pencurian sepeda motor sebanyak 8 tempat kejadian perkara (TKP) di Bandarlampung.

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol Mukhammad Hendrik Apriliyanto mengatakan, kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melakukan perlawanan terhadap petugas.

"Hasil pemeriksaan, pelaku ini telah beraksi sebanyak 8 TKP di Bandarlampung sejak Agustus 2024 sampai September 2024," ujar Hendrik, Rabu (2/10/2024).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164327//mamah_muda_mencuri_motor-TONV_large.jpg
Mamah Muda di Lampung Nekat Curi Motor untuk Antar Anak Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164249//penangkapan_pencuri_motor-mvEK_large.jpg
Gelisah saat Dihentikan Polisi, Pria Ini Ternyata Maling Motor Bersenpi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163549//motor_hendak_dicuri_tersangkut_di_tembok-vGsQ_large.png
Kocak! Motor Tersangkut di Tembok Usai Dicoba Dicuri Maling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/519/3163546//penangkapan_penadah-eKGT_large.jpg
Nyamar Jadi Pengemudi Ojol, Polisi Tangkap Penadah Puluhan Motor Curian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/519/3163543//pencuri_motor-5Dfv_large.jpg
Sempat Acungkan Celurit, Maling Motor Ini Babak Belur Dihakimi Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/519/3156760//pencuri_motor_kepala_desa-pv5E_large.jpg
Nekat Curi Motor Kepala Desa, Pria Ini Gagal Nikah Usai Tertangkap Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement