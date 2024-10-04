Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Penjaringan Tewas Usai Dikeroyok Sejumlah Orang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |01:30 WIB
Pria di Penjaringan Tewas Usai Dikeroyok Sejumlah Orang
Pengeroyokan (foto: freepik)
JAKARTA - Seorang pria dilaporkan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Korban tewas diduga akibat di keroyok di Jalan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, terjadi cekcok perselisihan antara korban dengan terduga pelaku, hingga akhirnya berujung penganiayaan. 

"Persoalannya personal kemudian dianiaya hingga meninggal dunia," kata Gidion dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).

Terkait kejadian ini, satu orang terduga pelaku pun sudah diamankan. Gidion belum bicara gamblang terkait kasus ini. Karena, proses penyelidikan masih berjalan 

"Sementara satu orang yang kami amankan. Saya belum tahu detail laporannya," pungkasnya.
 

(Awaludin)

      
