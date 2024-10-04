KPU Kota Bogor Terima Logistik 3.072 Kotak Suara untuk Pilkada 2024

BOGOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor telah menerima logistik berupa kotak suara untuk Pilkada 2024 mendatang. Total, 3.072 kotak suara telah diterima untuk nantinya didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bogor.

"Kita alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Nanti pada saatnya kita akan susun time schedule untuk perakitan," kata Sekretaris KPU Kota Bogor, Hangga Pramaditya kepada wartawan, Kamis (3/10/2024) malam.

Kotak suara yang diterimanya, sejumlah 2 kotak suara untuk masing-masing TPS. Adapun TPS di Kota Bogor sebanyak sejumlah 1.530 dan ditambah cadangan untuk kecamatan 2 kotak per kecamatan.

"Jadi total 3.072 kotak suara," terangnya.