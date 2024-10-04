Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU Kota Bogor Terima Logistik 3.072 Kotak Suara untuk Pilkada 2024

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |04:05 WIB
KPU Kota Bogor Terima Logistik 3.072 Kotak Suara untuk Pilkada 2024
KPU Bogor terima logistik Pilkada 2024 (foto: Okezone/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor telah menerima logistik berupa kotak suara untuk Pilkada 2024 mendatang. Total, 3.072 kotak suara telah diterima untuk nantinya didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bogor.

"Kita alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Nanti pada saatnya kita akan susun time schedule untuk perakitan," kata Sekretaris KPU Kota Bogor, Hangga Pramaditya kepada wartawan, Kamis (3/10/2024) malam.

Kotak suara yang diterimanya, sejumlah 2 kotak suara untuk masing-masing TPS. Adapun TPS di Kota Bogor sebanyak sejumlah 1.530 dan ditambah cadangan untuk kecamatan 2 kotak per kecamatan.

"Jadi total 3.072 kotak suara," terangnya.

 

