INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pamer Kemaluan ke Pegawai Minimarket, Mahasiswa Unila Terancam DO

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |00:05 WIB
Mahasiswa pamer kelamin saat diperiksa polisi (foto: dok ist)
Mahasiswa pamer kelamin saat diperiksa polisi (foto: dok ist)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Mahasiswa di Lampung yang pamer alat kelamin ke kasir minimarket terancam dipecat atau drop out (DO) dari kampus. Pelaku berinisial GD merupakan mahasiswa Fakultas Teknik di Universitas Negeri Lampung (Unila) 

Saat dikonfirmasi, Rektor Universitas Lampung (Unila) Lusmeilia Afriani membenarkan tersangka GD merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Teknik.

"Iya saya sudah mendapatkan informasi atas kasus ini," ujarnya, Kamis (3/10/2024).

Atas kasus itu, Lusmeilia mengatakan, pihaknya menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada Polresta Bandarlampung.

"Karena perbuatannya di luar kampus dan ini sudah ditangani pihak kepolisian," kata dia.

 

