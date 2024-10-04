Andra Soni Janji Buat Seluruh Sekolah Gratis di Banten, Belajar dari Pengalaman Kerasnya

JAKARTA - Cagub Banten 2024, Andra Soni lahir dari keluarga petani di Payakumbuh, 12 Agustus 1976. Menjalani kehidupan berat di masa kecilnya, karena pendapatannya hanya cukup memenuhi kebutuhan makan satu keluarga di hari itu saja.

Suatu saat, orangtuanya kehabisan uang, mereka sekeluarga memutuskan pergi merantau ke Pekanbaru, Riau. Sang bapak menjadi kuli bangunan, Andra balita pun ikut dibawa merantau.

Penghasilan jadi kuli bangunan pun tak cukup, menyebabkan mereka sekeluarga harus merantau jauh ke Malaysia, dengan menyebrangi Selat Malaka. Dengan segala keterbatasan, Andra kecil diberi kesempatan sekolah oleh Negeri Jiran.

Meski lulus Sekolah Dasar (SD), namun dia tidak bisa melanjutkan ke SMP, terbentur dengan dokumen. Untuk melanjutkan sekolah, Andra mengikuti kakak nya di Ciledug, Kota Tangerang. Segala keterbatasan sang kakak, Andra Soni tetap melanjutkan sekolah dengan semangat yang dia miliki.

"Sekolah saya tinggal bersama kakak saya, tapi saya enggak sekolah di Ciledug, saya sekolah di Jakarta, berarti dari Ciledug berangkatnya. Saya pernah enggak bisa pulang, kehabisan ongkos, ditawarin nginep. Namanya ditawarin nginep, mau, kamarnya ada, kasurnya, sarapannya," ujar Andra Soni, Jumat, (4/10/2024).

Dia menginap di rumah teman yang orangtuanya merupakan petinggi negeri, sehingga Andra Soni diangkat sebagai anak. Orang tua angkatnya yakni Raden Muhidin Wiranata Kusuma, putra dari Raden Aria Adipati Wiranata Kusuma, Menteri Dalam Negeri Indonesia pertama.

Karena melihat ketekunan dan semangat Andra kecil yang ingin mengenyam pendidikan, meski kerap kehabisan ongkos, keduanya pun membiayai sekolah hingga lulus SMA. Sebuah pendidikan yang dianggap Andra Soni sesuatu yang mewah.

"Itu bapak angkat saya. Dia yang melanjutkan saya sekolah sampai saya lulus SMA," jelasnya.

Memasuki bangku kuliah, Andra Soni mengambil Diplomat 3, sembari bekerja disebuah. Uang kuliah dibayarnya dengan mencicil.

Perusahaan tempatnya bekerja harus tutup karena kritis moneter 1997-1998. Sehingga dia pindah kerja sebagai pengantar dokumen. Karena sibuk sebagai kurir, menyebabkan kuliahnya terganggu, bahkan ada mahasiswa kuliah yang tidak lulus.

"Saya bayar sambil nyicil. Disitu saya bekerja lagi, saya dapat uang lagi. Tapi saya pindah (kelas) malam. Mata kuliah itu keahlian saya, manajemen pemasaran," tuturnya.