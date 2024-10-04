Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Wings Air Tutup 10 Rute Penerbangan di NTT

Ponsius Econg , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |11:57 WIB
Wings Air (Foto: Ist/Ponsius Econg)
Wings Air (Foto: Ist/Ponsius Econg)
A
A
A

KUPANG - Wings Air menutup sementara 10 rute penerbangannya di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat terus berlangsungnya erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur. Hal itu dilakukan demi keamanan dan keselamatan.

Keputusan ini diambil menyusul laporan Stasiun Meteorologi Fransiskus Xaverius Seda Sikka bahwa saat ini abu vulkanik dari gunung api aktif itu condong ke arah Barat dengan intensitas tetap pada kecepatan 10 knot (18,52 km/jam). 

Adapun dua bandar udara (bandara) terdekat yang terkena dampak akibat pergerakan abu vulkanik, yakni Bandara Fransiskus Xaverius Seda Maumere (WATC) di Kabupaten Sikka, dan Bandara Haji Hasan Aroeboesman Ende (WATE) di Kabupaten Ende. 

AirNav Indonesia dalam pemberitahuan resminya (NOTAM No. C1533/24 dan ASHTAM VAWR9845) menyampaikan, dua bandara tersebut saat ini tertutup abu sehingga perlu dihentikan sementara aktivitasnya demi keselamatan penerbangan. 

Corporate Communication Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menutup sementara sejumlah rute penerbangan di wilayah tersebut selama 3-15 Oktober 2024. Sejumlah rute khusus, penutupan bahkan hingga 31 Oktober 2024.

"Abu vulkanik merupakan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan. Beberapa dampak potensial meliputi kerusakan mesin pesawat, gangguan visibilitas pilot, kerusakan permukaan pesawat, gangguan sistem navigasi dan elektronik, serta risiko polusi udara di kabin pesawat," ungkap Prihantoro dalam keterangannya, dikutip, Jumat (4/10/2024). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
