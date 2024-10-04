Miris! Siswi SMP Diperkosa Bergilir 6 Remaja di Siak, Salah Satu Lokasinya Dekat Masjid

PEKANBARU - Seorang siswi di Kabupaten Siak Riau menjadi korban pemerkosaan oleh sekelompok remaja. Korban sebut saja Bunga disekap dan diperkosa secara bergiliran oleh 6 orang pelaku. Ironisnya, para pelaku juga masih anak di bawah umur dan masih menempuh pendidikan di tingkat SD dan SMP.

Korban gadis berusia 13 tahun ini diketahui diperkosa oleh pelaku saat pulang sekolah. Korban kemudian dibawa ke sebuah rumah ibadah kemudian ‘digilir’ oleh para pelaku. Terkait kekerasan keksual, pihak keluargapun melaporkan kasus yang dialami putrinya ke pihak pihak kepolisian. Atas laporan itu, petugas melakukan penyelidikan.

Kasat Reskrim Polres Siak AKP Bayu Ramadhan Effendi mengatakan saat ini pihaknya sudah menerima laporan kekerasan seksual yang dialami Bunga.

“Terkait hal itu pihak keluarga korban sudah melaporkan ke kita. Korban telah mengalami berbagai bentuk pelecehan seksual,” kata Bayu kepada wartawan, Kamis (3/10/2024).

Dari keterangan korban yang masih duduk di bangku SMP, bahwa pelaku berjumlah 6 orang. Dia mengatakan kejadian perkosaan itu terjadi sejak 12 September 2024. Saat itu korban sedang pulang sekolah dengan berjalan kaki. Kemudian korban dicegat pelaku, korban dimudian dibekap dan dibawa ke semak-semak. Di sana korban dicabuli.

Pelaku ada yang menjamah dan meremas alat sensitif korban. Ada juga yang menyetubuhinya. Ternyata tidak hanya sekali korban mendapatkan pelecehan seksual.

“Ada tiga lokasi tempat asusila para pelaku yakni di semak-semak, dekat rumah ibadah, kemudian salah satu rumah pelaku dan di dekat kantor desa,” tukasnya.

(Qur'anul Hidayat)