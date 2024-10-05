Ketua Tim Pemenangan: Cagub Sulteng Ahmad Ali Sudah Berikan Kebutuhan Masyarakat

PALU - Ketua Tim Pemenangan Beramal (Bersama Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri) Hidayat Lamakarate mengajak seluruh masyarakat Kota Palu ikut memenangkan pasangan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 November 2024 mendatang.

Dia meyakini, pasangan calon gubernur nomor urut 1 itu adalah harapan baru bagi kemajuan Sulawesi Tengah ke depan.

"Pemerintah yang baik itu tahu apa yang jadi masalah masyarakat, dan pemerintah yang baik bisa memberikan apa yang dibutuhkan bahkan sebelum masyarakat meminta," ucap Hidayat Lamakarate dalam kampanye yang diinisiasi Pusat Komando Relawan Beramal melalui simpul Relawan Baret Malaka di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu pada Jumat (4/10/2024).

Ia mengatakan, masyarakat membutuhkan pemimpin yang bisa memberikan harapan, dan itu bisa didapatkan pada pasangan Beramal.

Sebab, Ahmad Ali sebagai calon gubernur sudah dikenal sebagai sosok yang telah banyak berkontribusi bagi masyarakat di Sulawesi Tengah di banyak sektor, termasuk pendidikan, sosial dan pembangunan.