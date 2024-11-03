Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Disambut Adat Topekurehua, Abdul Karim Siapkan Solusi Masalah Pertanian

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |19:43 WIB
Disambut Adat Topekurehua, Abdul Karim Siapkan Solusi Masalah Pertanian
Cawagub Sulteng Abdul Karim Al Jufri kunjungi Desa Watutawu, Jumat (1/11/2024). (Foto: dok Tim Kampanye Beramal)
A
A
A

POSO - Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Abdul Karim Al Jufri mendapatkan sambutan hangat saat kampanye di Desa Watutawu, Kecamatan Lore Piore, Kabupaten Poso, Jumat (1/11/2024).

Dalam prosesi penyambutan adat Topekurehua, masyarakat menghormati Abdul Karim Al Jufri dengan memasangkan kalung dan mahkota, serta memberinya bakul berisi beras, telur, dan seekor ayam jantan beserta tempat minumnya (dapo). Penyambutan ini menghormati setiap orang yang datang sebagai bagian dari Topekurehua.

Dalam orasi politiknya, Abdul Karim mengatakan ada tiga masalah petani. Yang pertama masalah pupuk, Ia menjelaskan meskipun kuota pupuk subsidi cukup, banyak petani yang kesulitan membeli pupuk karena keterbatasan dana, sehingga hal itu memicu utang kepada pihak lain yang membeli pupuk dalam jumlah yang besar.

''Sebenarnya kuota pupuk subsidi kita itu cukup. Sayangnya banyak petani kita butuh pupuk tidak punya uang, tapi ada orang yang punya uang beli pupuk banyak-banyak akhirnya petani kita berhutang dengan mereka,’’ ucapnya.

Sebagai solusi, pupuk akan dibeli oleh BumDes dengan ini masyarakat dapat membeli pupuk dengan harga yang sesuai dan bisa berhutang yang kemudian akan dibayar setelah panen.

Namun, menurutnya masalah petani tidak berhenti di situ. Meskipun pupuk memadai, hasil pertanian tetap akan biasa-biasa saja tanpa bibit yang baik.

“Maka dari itu, kami juga akan menyediakan bibit unggul demi meningkatkan hasil panen,’’ ucap AKA, sapaan akrab Abdul Karim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/1/3083229/abdul_karim-uCpq_large.jpeg
Jalin Silaturahmi, Cawagub Sulteng Abdul Karim Temui Tokoh Agama di Tentena Poso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/1/3082946/ahmad_ali-rdyz_large.jpeg
Cagub Sulteng Ahmad Ali Punya Mimpi Majukan Dunia Olahraga di Daerahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/1/3081778/ahmad_ali_di_donggala-uPvf_large.jpg
Ahmad Ali Bakal Majukan Budaya dan Satukan Keberagaman di Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/1/3081407/ahmad_ali_lagu_beramal-97za_large.jpg
Lagu Beramal Makin Populer, Ahmad Ali Semakin Dipercaya Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/1/3081297/ahmad_ali_cagub-GrbO_large.jpg
Ahmad Ali Apresiasi Hadianto Rasyid, Sulap Lapangan New Vatulemo Jadi Destinasi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/1/3081238/ahmad_ali_mantan_aktivis-mMYS_large.jpeg
Mantan Aktivis Kampus, Ahmad Ali Raih Dukungan Mahasiswa Jadi Gubernur Sulteng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement