Disambut Adat Topekurehua, Abdul Karim Siapkan Solusi Masalah Pertanian

POSO - Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Abdul Karim Al Jufri mendapatkan sambutan hangat saat kampanye di Desa Watutawu, Kecamatan Lore Piore, Kabupaten Poso, Jumat (1/11/2024).

Dalam prosesi penyambutan adat Topekurehua, masyarakat menghormati Abdul Karim Al Jufri dengan memasangkan kalung dan mahkota, serta memberinya bakul berisi beras, telur, dan seekor ayam jantan beserta tempat minumnya (dapo). Penyambutan ini menghormati setiap orang yang datang sebagai bagian dari Topekurehua.

Dalam orasi politiknya, Abdul Karim mengatakan ada tiga masalah petani. Yang pertama masalah pupuk, Ia menjelaskan meskipun kuota pupuk subsidi cukup, banyak petani yang kesulitan membeli pupuk karena keterbatasan dana, sehingga hal itu memicu utang kepada pihak lain yang membeli pupuk dalam jumlah yang besar.

''Sebenarnya kuota pupuk subsidi kita itu cukup. Sayangnya banyak petani kita butuh pupuk tidak punya uang, tapi ada orang yang punya uang beli pupuk banyak-banyak akhirnya petani kita berhutang dengan mereka,’’ ucapnya.

Sebagai solusi, pupuk akan dibeli oleh BumDes dengan ini masyarakat dapat membeli pupuk dengan harga yang sesuai dan bisa berhutang yang kemudian akan dibayar setelah panen.

Namun, menurutnya masalah petani tidak berhenti di situ. Meskipun pupuk memadai, hasil pertanian tetap akan biasa-biasa saja tanpa bibit yang baik.

“Maka dari itu, kami juga akan menyediakan bibit unggul demi meningkatkan hasil panen,’’ ucap AKA, sapaan akrab Abdul Karim.