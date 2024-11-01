Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Mantan Aktivis Kampus, Ahmad Ali Raih Dukungan Mahasiswa Jadi Gubernur Sulteng

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |18:08 WIB
Mantan Aktivis Kampus, Ahmad Ali Raih Dukungan Mahasiswa Jadi Gubernur Sulteng
Ahmad Ali raih dukungan ribuan mahasiswa Sulteng. (Foto: dok Tim Koalisi)
A
A
A

PALU - Pasangan Calon Gubernur nomor urut 1 Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri mendapatkan dukungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dukungan itu terlihat dari antusias sekitar kurang lebih 2.000 mahasiswa yang hadir dalam kegiatan bertajuk 'Aktivis Back to Home Diksar Kak Mat' yang berlangsung di Palu Golden Hotel pada Kamis (31/10/2024).

Dukungan dari mayoritas aktivis mahasiswa itu mengalir ke Cagub Sulteng Ahmad Ali, karena suami Nilam Sari Lawira dianggap sebagai satu-satunya representasi dari mantan aktivis mahasiswa perguruan tinggi dari daerah ini.

"Ahmad Ali satu-satunya calon gubernur yang lahir dari aktivis mahasiswa. Dia satu-satunya calon gubernur yang beralmamater Untad (Universitas Tadulako) dan satu-satunya politisi Sulteng yang menasional," ucap Ketua Komando Reaksi Cepat Ahmad Ali (KRCA) Ismail, yang menginisiasi kegiatan Diksar Kak Mat.

Selain itu, Ahmad Ali juga dianggap sebagai satu-satunya calon gubernur yang konsisten menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/1/3083229/abdul_karim-uCpq_large.jpeg
Jalin Silaturahmi, Cawagub Sulteng Abdul Karim Temui Tokoh Agama di Tentena Poso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/1/3082946/ahmad_ali-rdyz_large.jpeg
Cagub Sulteng Ahmad Ali Punya Mimpi Majukan Dunia Olahraga di Daerahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/1/3081778/ahmad_ali_di_donggala-uPvf_large.jpg
Ahmad Ali Bakal Majukan Budaya dan Satukan Keberagaman di Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/1/3081771/abdul_karim_sulteng-gY7c_large.jpg
Disambut Adat Topekurehua, Abdul Karim Siapkan Solusi Masalah Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/1/3081407/ahmad_ali_lagu_beramal-97za_large.jpg
Lagu Beramal Makin Populer, Ahmad Ali Semakin Dipercaya Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/1/3081297/ahmad_ali_cagub-GrbO_large.jpg
Ahmad Ali Apresiasi Hadianto Rasyid, Sulap Lapangan New Vatulemo Jadi Destinasi Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement