Mantan Aktivis Kampus, Ahmad Ali Raih Dukungan Mahasiswa Jadi Gubernur Sulteng

PALU - Pasangan Calon Gubernur nomor urut 1 Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri mendapatkan dukungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dukungan itu terlihat dari antusias sekitar kurang lebih 2.000 mahasiswa yang hadir dalam kegiatan bertajuk 'Aktivis Back to Home Diksar Kak Mat' yang berlangsung di Palu Golden Hotel pada Kamis (31/10/2024).

Dukungan dari mayoritas aktivis mahasiswa itu mengalir ke Cagub Sulteng Ahmad Ali, karena suami Nilam Sari Lawira dianggap sebagai satu-satunya representasi dari mantan aktivis mahasiswa perguruan tinggi dari daerah ini.

"Ahmad Ali satu-satunya calon gubernur yang lahir dari aktivis mahasiswa. Dia satu-satunya calon gubernur yang beralmamater Untad (Universitas Tadulako) dan satu-satunya politisi Sulteng yang menasional," ucap Ketua Komando Reaksi Cepat Ahmad Ali (KRCA) Ismail, yang menginisiasi kegiatan Diksar Kak Mat.

Selain itu, Ahmad Ali juga dianggap sebagai satu-satunya calon gubernur yang konsisten menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan.