Ahmad Ali dan Abdul Karim Tegaskan Komitmen Kesetaraan di Depan 700 Relawan Relasi Prabowo-Gibran

PALU - Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali dan calon Wakil Gubernur, Abdul Karim Aljufri, menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif yang mengayomi seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, atau golongan.

Pernyataan itu disampaikan pasangan dengan tagline BERAMAL di hadapan 700 anggota Relawan Lentera Kasih (Relasi) Prabowo Gibran Sulawesi Tengah dalam sebuah acara di salah satu restoran di Kota Palu, Kamis (31/10/2024) siang.

"Kami berdua menjaminkan diri untuk kesetaraan dan kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadah," tegas Ahmad Ali di hadapan relawan yang hadir.

Bagi Ahmad Ali dan Abdul Karim, keberagaman sudah menjadi bagian dari keseharian mereka, yang memberi ruang untuk saling memahami dan menghormati perbedaan.

Ahmad Ali juga menepis rumor negatif yang sering muncul saat masa politik seperti sekarang. “Di saat seperti ini, selalu saja ada cerita-cerita miring. Padahal, saya setiap hari bergaul dengan saudara dan teman-teman dari berbagai agama,” ujarnya.

Abdul Karim menambahkan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi hubungan mereka dengan masyarakat sekitar. Pernyataan ini disambut tepuk tangan meriah dari para relawan yang hadir.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPP Relasi, Sahat MP Sinurat, menyatakan dukungan penuh DPP Relasi Prabowo Gibran kepada pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim setelah mengkaji rekam jejak kandidat.

“Komitmen mereka dalam memelihara keragaman, kebebasan beribadah, serta memberi ruang bagi kaum milenial dan Gen Z membuat kami mantap untuk mendukung dan memenangkan pasangan ini,” ujarnya.