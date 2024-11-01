Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ahmad Ali dan Abdul Karim Tegaskan Komitmen Kesetaraan di Depan 700 Relawan Relasi Prabowo-Gibran

Caesar Pratama , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |15:33 WIB
Ahmad Ali dan Abdul Karim Tegaskan Komitmen Kesetaraan di Depan 700 Relawan Relasi Prabowo-Gibran
Ahmad Ali dan Abdul Karim Tegaskan Komitmen Kesetaraan/Okezone
A
A
A

PALU - Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali dan calon Wakil Gubernur, Abdul Karim Aljufri, menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif yang mengayomi seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, atau golongan.

Pernyataan itu disampaikan pasangan dengan tagline BERAMAL di hadapan 700 anggota Relawan Lentera Kasih (Relasi) Prabowo Gibran Sulawesi Tengah dalam sebuah acara di salah satu restoran di Kota Palu, Kamis (31/10/2024) siang.

"Kami berdua menjaminkan diri untuk kesetaraan dan kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadah," tegas Ahmad Ali di hadapan relawan yang hadir.

Bagi Ahmad Ali dan Abdul Karim, keberagaman sudah menjadi bagian dari keseharian mereka, yang memberi ruang untuk saling memahami dan menghormati perbedaan.

Ahmad Ali juga menepis rumor negatif yang sering muncul saat masa politik seperti sekarang. “Di saat seperti ini, selalu saja ada cerita-cerita miring. Padahal, saya setiap hari bergaul dengan saudara dan teman-teman dari berbagai agama,” ujarnya.

Abdul Karim menambahkan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi hubungan mereka dengan masyarakat sekitar. Pernyataan ini disambut tepuk tangan meriah dari para relawan yang hadir.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPP Relasi, Sahat MP Sinurat, menyatakan dukungan penuh DPP Relasi Prabowo Gibran kepada pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim setelah mengkaji rekam jejak kandidat.

“Komitmen mereka dalam memelihara keragaman, kebebasan beribadah, serta memberi ruang bagi kaum milenial dan Gen Z membuat kami mantap untuk mendukung dan memenangkan pasangan ini,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement