HOME NEWS NEWS

Rakorwil PKB, Ahmad Ali Tegaskan Tanggung Jawab untuk Menangkan Pilkada Sulteng

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |19:44 WIB
Rakorwil PKB, Ahmad Ali Tegaskan Tanggung Jawab untuk Menangkan Pilkada Sulteng
Cagub Sulteng Ahmad Ali saat Rakorwil PKB. (Foto: dok Tim Koalisi Beramal)
A
A
A

PALU - Pasangan Cagub dan Cawagub Sulawesi Tengah (Sulteng) Ahmad HM Ali-Abdul Karim Aljufri menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PKB Sulawesi Tengah di Aston Palu Hotel, Kamis (31/10/2024).

Pada kesempatan itu, baik PKB maupun Cagub nomor urut 1 Ahmad Ali berkomitmen bakal berupaya memenangkan suara rakyat pada pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tengah.

Dalam sambutan pembukaan, Ketua DPW PKB Sulteng Rahmawati M Noer menyampaikan, Rakorwil tersebut merupakan langkah konsolidasi untuk pemenangan pasangan Cagub dan Cawagub Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri. 

Anggota DPRD Sulteng asal Parigi Moutong itu mengaku terkejut saat memasuki ruangan kegiatan, karena tingginya antusias kader PKB mengikuti Rakorwil.

“Tadinya kita target yang hadir 500 orang, tapi ini luar biasa antusias kader PKB untuk hadir bersama-sama di sini hingga kursi yang disiapkan tidak bisa menampung. Ini semangat yang luar biasa, tidak lain dan tidak bukan kader PKB hadir ingin mengenal calon gubernur dan calon wakil gubernurnya,” ujar Rahma. 

Halaman:
1 2 3
      
