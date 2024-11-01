Ahmad Ali Apresiasi Hadianto Rasyid, Sulap Lapangan New Vatulemo Jadi Destinasi Baru

Cagub Sulteng Ahmad Ali mengapresiasi Pemerintah Kota Palu di bawah kepemimpinan Hadianto Rasyid. (Foto: dok Tim Koalisi)

PALU - Cagub Sulteng Ahmad Ali mengapresiasi Pemerintah Kota Palu di bawah kepemimpinan Hadianto Rasyid yang berhasil menyulap Lapangan Vatulemo Palu menjadi destinasi baru bagi warga, usai direvitalisasi.

Punya wajah baru dengan nama Lapangan New Vatulemo, kini objek di depan kantor Wali Kota Palu itu menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat, baik anak-anak, remaja hingga orang dewasa.

Pasalnya, usai diperbaiki lapangan tersebut kini punya berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh semua golongan usia, ada lintasan lari, lapangan bermain anak, kafe dan sejumlah fasilitas lainnya.

Di Lapangan New Vatulemo juga disediakan jalur khusus untuk disabilitas. Kemudian ada pula tempat khusus bagi UMKM untuk berjualan.

"Ini salah satu pencapaian yang harus diapresiasi. Pemerintah daerah sudah seharusnya membangun dengan melihat semua aspek, berkeadilan dan bermanfaat secara luas," ujar Calon Gubernur nomor urut 1 Ahmad HM Ali.