Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ahmad Ali Apresiasi Hadianto Rasyid, Sulap Lapangan New Vatulemo Jadi Destinasi Baru

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |20:33 WIB
Ahmad Ali Apresiasi Hadianto Rasyid, Sulap Lapangan New Vatulemo Jadi Destinasi Baru
Cagub Sulteng Ahmad Ali mengapresiasi Pemerintah Kota Palu di bawah kepemimpinan Hadianto Rasyid. (Foto: dok Tim Koalisi)
A
A
A

PALU - Cagub Sulteng Ahmad Ali mengapresiasi Pemerintah Kota Palu di bawah kepemimpinan Hadianto Rasyid yang berhasil menyulap Lapangan Vatulemo Palu menjadi destinasi baru bagi warga, usai direvitalisasi.

Punya wajah baru dengan nama Lapangan New Vatulemo, kini objek di depan kantor Wali Kota Palu itu menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat, baik anak-anak, remaja hingga orang dewasa.

Pasalnya, usai diperbaiki lapangan tersebut kini punya berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh semua golongan usia, ada lintasan lari, lapangan bermain anak, kafe dan sejumlah fasilitas lainnya.

Di Lapangan New Vatulemo juga disediakan jalur khusus untuk disabilitas. Kemudian ada pula tempat khusus bagi UMKM untuk berjualan.

"Ini salah satu pencapaian yang harus diapresiasi. Pemerintah daerah sudah seharusnya membangun dengan melihat semua aspek, berkeadilan dan bermanfaat secara luas," ujar Calon Gubernur nomor urut 1 Ahmad HM Ali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/1/3083229/abdul_karim-uCpq_large.jpeg
Jalin Silaturahmi, Cawagub Sulteng Abdul Karim Temui Tokoh Agama di Tentena Poso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/1/3082946/ahmad_ali-rdyz_large.jpeg
Cagub Sulteng Ahmad Ali Punya Mimpi Majukan Dunia Olahraga di Daerahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/1/3081778/ahmad_ali_di_donggala-uPvf_large.jpg
Ahmad Ali Bakal Majukan Budaya dan Satukan Keberagaman di Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/1/3081771/abdul_karim_sulteng-gY7c_large.jpg
Disambut Adat Topekurehua, Abdul Karim Siapkan Solusi Masalah Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/1/3081407/ahmad_ali_lagu_beramal-97za_large.jpg
Lagu Beramal Makin Populer, Ahmad Ali Semakin Dipercaya Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/1/3081238/ahmad_ali_mantan_aktivis-mMYS_large.jpeg
Mantan Aktivis Kampus, Ahmad Ali Raih Dukungan Mahasiswa Jadi Gubernur Sulteng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement