Lagu Beramal Makin Populer, Ahmad Ali Semakin Dipercaya Warga

Cagub Sulteng Ahmad Ali semakin dapat kepercayaan warga seiring populernya lagu Beramal. (Foto: dok Tim Kampanye Beramal)

PALU - Posisi pasangan calon gubernur nomor urut 1 Ahmad HM Ali-Abdul Karim Aljufri di Pilkada Sulteng diyakini makin sulit ditandingi. Setiap titik kampanye yang digelar paslon ini selalu melibatkan antusias yang tinggi dari warga.

Belum lagi, semua tim koalisi pemenangan telah bekerja secara masif dengan melakukan kampanye tatap muka di berbagai titik berbeda setiap hari.

Kandidat calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Ali sendiri bahkan telah menghadiri lebih dari seratus titik pertemuan tatap muka dengan warga.

Pada Jumat, 1 November 2024 malam, Ahmad Ali bahkan hadir di hadapan masyarakat Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, lalu hadir pula di Kompleks Maesa, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam rangka kampanye.

Dalam setiap kesempatan, Ahmad Ali selalu berpesan kepada seluruh simpatisan dan tim pemenangannya agar ikut menciptakan Pilkada damai, dengan tidak menyerang kandidat lain. Ia mengajak semua pendukung pasangan dengan tagline Beramal untuk berpolitik riang gembira.