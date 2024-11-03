Ahmad Ali Bakal Majukan Budaya dan Satukan Keberagaman di Sulteng

Cagub Sulteng Ahmad Ali saat berkunjung ke Desa Labuan Panimba di Donggala pada Sabtu (2/11/2024). (Foto: dok Tim Kampanye Beramal)

DONGGALA - Kemajemukan adat, budaya, suku dan agama di Sulawesi Tengah bisa membuat daerah ini jauh lebih maju. Begitu kata Ahmad Ali, calon gubernur nomor urut 1.

Ahmad Ali ingin setiap orang di daerah ini tidak hanya sekadar bisa menikmati beribadah dengan nyaman, namun juga bisa mengembangkan setiap budaya yang dimiliki.

Baginya, adat dan budaya harus dilestarikan, sebab itu merupakan kekayaan negeri ini yang harus dibanggakan.

Saat berkampanye di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala pada Sabtu (2/11/2024), Ahmad Ali disambut secara adat dan ia memuji masyarakat di sana yang masih merawat nilai adat dan kebudayaan.

"Kehidupan masyarakat yang ada di Labuan masih sangat kuat menjaga nilai adat di lembah Palu ini. Kita berharap masyarakat terus menjaga nilai-nilai ini, karena ini adalah warisan, ini adalah kekuatan Sulawesi Tengah," ujar Ahmad Ali.