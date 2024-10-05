Sejarah Lahirnya TNI Berawal dari Badan Keamanan Rakyat

JAKARTA - Hari ini, Sabtu 5 Oktober 2024, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan ulang tahunnya yang ke-79. Peringatan ini diadakan dalam upacara resmi di kawasan Monas, Jakarta. TNI bakal unjuk kekuatan serta atraksi militer.

TNI memiliki sejarah panjang di awal berdirinya. Mereka berjuang demi Tanah Air tercinta meski harus mengorbankan nyawa dalam menjaga setiap jengkal Bumi Nusantara.

Dimulai dari organisasi Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang didirikan pada 1945. Kemudian, bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. Upaya pembenahan terus dilakukan guna menyempurnakan tentara kebangsaan guna menjaga kedaulatan dan kemerdekaan.

TKR kemudian diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) untuk menyelaraskan struktur organisasi dengan standar militer internasional.

Hingga akhirnya pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang bertujuan untuk menyatukan TRI dengan berbagai organisasi perjuangan rakyat. Dalam konteks Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI tampil sebagai tentara rakyat, revolusi, dan nasional.

Dalam perjalanannya, TNI menghadapi beragam tantangan, baik dari dalam negeri, seperti pengaruh politik golongan komunis, maupun ancaman dari luar, terutama agresi militer Belanda yang lebih modern dalam hal persenjataan dan organisasi.