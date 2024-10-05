Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Sultra, Paslon ASR-Hugua Tawarkan 8 Program Jawab Aspirasi Masyarakat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |07:57 WIB
Pilkada Sultra, Paslon ASR-Hugua Tawarkan 8 Program Jawab Aspirasi Masyarakat
ASR-Hugua paparkan 8 program ke masyarakat. (Foto: Dok Ist)
SULTRA - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR) dan Hugua memaparkan visi dan misi ke masyarakat di Ex MTQ Kendari pada Jumat (4/10/24). Acara tersebut dihadiri oleh ribuan masyarakat Kota Kendari yang antusias mendengarkan pemaparan program calon pemimpin mereka untuk pembangunan daerah.

Dalam pidato politiknya, Hugua menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara melalui program-programnya yang berfokus pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

“Kita diamanahkan untuk mewujudkan Sultra yang maju yang kami rampung melalui 8 program unggulan. Pendidikan dan Kesehatan yang baik penting untuk mewujudkan masyarakat Sultra yang aman, sejahtera dan religius,” ujar Hugua.

Program Unggulan ASR-Hugua yang di antaranya, Satu Triliun Anggaran Untuk Kepulauan (SATRIA KEPULAUAN), Seratus Juta Asuransi untuk Petani Sultra (SETARA), Sport Center tiap Kabupaten/Kota (SPORTIKA), Jalan Mulus Antar Wilayah (JAMA'AH), Modal Usaha Untuk Ibu-ibu (MANTU), Semua Mudah Dapat Kerja (SAMUDRA).

Selanjutnya Layanan Ambulan Darat dan Laut Gratis (LARIS), dan Perlengkapan Seragam dan Sekolah Gratis (PENGGARIS) yang diharapkan mampu membawa Sulawesi Tenggara yang maju.

Andi Sumangerukka menambahkan dalam orasinya tentang pentingnya menjawab aspirasi masyarakat melalui program-programnya. “8 program ini bagian dari pemecahan masalah yang kami sudah tampung melalui aspirasi masyarakat ketika kami turun langsung ke daerah-daerah,” ujarnya.

Kampanye ini berlangsung dalam suasana yang penuh semangat. Di akhir acara dilakukan simulasi pencoblosan di mana masyarakat yang hadir diberikan contoh untuk mencoblos nomor urut 2 (dua) Andi Sumangerukka dan Hugua.

 

