Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kasus Mayat dalam Lemari di Jambi, Tersangka Bunuh Korban dengan Sadis

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |15:30 WIB
Kasus Mayat dalam Lemari di Jambi, Tersangka Bunuh Korban dengan Sadis
Tersangka pembunuhan
A
A
A

JAMBI - Tersangka pembunuhan sadis Resti Widia (30) yang ditemukan tewas di dalam lemari pakaian kamar kos di kawasan Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada 25 September 2024 lalu nekat membunuh teman kencannya tersebut lantaran tergiur dengan perhiasan dan uang korban.

"Semata-mata tersangka tergiur dengan perhiasan yang dimiliki korban, tidak ada motif asmara atau lainnya," ungkap Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi, Sabtu (5/10/2024).

Ditambahkannya, tersangka melakukannya usai menggunakan jasa korban. "Menurut pengakuannya, tersangka sudah dua kali menggunakan jasa korban," tuturnya.

Usai berhubungan badan, tersangka langsung melakukan aksi sadisnya hingga nyawa korban melayang.

"Pelaku cukup sadis melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher korban, kaki dan tangan diikat, sedangkan mulut disumpal," tukas Eko.

Kemudian, tersangka langsung kabur membawa uang dan perhiasan korban. Sebelumnya, korban di masukan ke dalam lemari berukuran 1x1 meter.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176149//bullying-haB8_large.jpg
Tragis, Siswa SMP di Grobogan Tewas Diduga Dibully Teman Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108//mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176093//mayat-8vB7_large.jpg
Tragis! Pria Tewas di Jalan Raya Hankam Bekasi, Ada Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745//pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174088//viral-GsVp_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Terapis Cantik di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173820//pembunuhan-0Lwi_large.jpg
Kronologi Pedagang Gas di Jakbar Dibantai hingga Tewas Gegara Tangki Minyak Tanah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement