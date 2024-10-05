Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Sulteng, 10 Program Ahmad Ali – Abdul Karim Selaras dengan Prioritas Pemerintahan Prabowo

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |20:18 WIB
Pilkada Sulteng, 10 Program Ahmad Ali – Abdul Karim Selaras dengan Prioritas Pemerintahan Prabowo
Ahmad Ali – Abdul Karim/ist
SULTENG - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Ahmad Ali – Abdul Karim Aljufri memastikan, 10 program unggulan telah sejalan dengan tujuh program prioritas atau quick win Prabowo Subianto. Diketahui, tujuh program tersebut baru dirilis beberapa waktu lalu.

Sekadar diketahui, pasangan Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri diusung 10 partai yakni NasDem, PSI, Golkar, Perindo, Gerindra, PPP, PKB, PAN, PKN, dan Prima.

“Sebagai kader Gerindra, kader pak Prabowo, saat saya dan Ahmad Ali merencanakan program untuk Sulteng, tentunya kami mensingkronisiasi dengan skala prioritas beliau. Kami diuntungkan dengan akses komunikasi yang kami miliki ke beliau dan tim yang membahas prioritas tersebut,” ujar Abdul Karim, Sabtu (5/10/2024).

Ketua Regional Sulawesi Partai Gerindra ini memastikan  ketujuh program presiden terpilih itu akan semakin memudahkan pasangan Beramal untuk menjalankan program prioritas mereka  jika terpilih memimpin Sulteng nanti.

"Program pak Prabowo dan kami hampir semua senafas dengan program kami, Salah satu kunci sukses program pemerintah daerah bisa berhasil tepat sasaran kalau dapat support langsung baik kebijakan maupun pendanaan dari pemerintah pusat," kata pasangan nomor urut 1 ini.

AKA -- panggilan akrabnya-- meyakinkan warga Sulteng akan memaksimalkan posisinya untuk menjalin relasi antara Sulteng dan pemerintah pusat yang akan dipimpin Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. 

AKA juga merinci kebijakan Prabowo soal meningkatkan lumbung pangan nasional , Daerah dan Desa dan pencetakan sawah baru sejalan dengan program prioritasnya yakni ; asuransi pertanian, hilirisasi pertanian di Sulteng, bantuan produksi pertanian, percetakan sawah baru dan 30 ribu Ha tambak rakyat.

Data Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki lahan pertanian cadangan pangan berkelanjutan mencapai kurang lebih 400 ribu hektar.

 

