INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Romo Benny Meninggal Dunia, Bakal Dimakamkan di Malang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |11:15 WIB
Romo Benny Meninggal Dunia, Bakal Dimakamkan di Malang
Romo Benny. (Foto: Dok Ist)
PONTIANAK - Kabar duka datang dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebab, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Dr. Antonius Benny Susetyo yang akrab disapa Romo Benny meninggal dunia, Sabtu (5/10/2024), pukul 00.05 WIB.

Berdasarkan keterangan dari BPIP, Romo Benny meninggal di saat menjalankan tugas kedinasan dalam misi memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di Pontianak, Kalimantan Barat. Rencananya, Dr. Antonius Benny Susetyo akan dikebumikan di Malang, Jawa Timur.

"Mendiang akan diberangkatkan ke Malang melalui Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur pukul 11.35 WIB dengan menggunakan maskapai Lion Air. Setibanya di Malang, akan disemayamkan di Rumah Duka Gotong Royong dan dimakamkan pada Senin, 7 Oktober 2024 di Malang," tulis keterangan itu.

Mendiang dikenal sebagai sosok yang berkomitmen kuat dalam mengawal nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Pasalnya, selama masa pengabdiannya, beliau telah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila di masyarakat. 

"Pemikiran-pemikiran beliau mengenai kebhinekaan dan toleransi telah memberikan inspirasi bagi banyak pihak," tambah keterangan.

BPIP sangat kehilangan atas kepergian beliau. Pasalnya, mendiang memiliki dedikasi dan jasa yang tidak ternilai untuk Indonesia.

"Semoga mendiang diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Selamat jalan, Dr. Antonius Benny Susetyo. Dedikasi dan jasa-jasamu akan selalu kami kenang," tutup keterangan itu.

(Qur'anul Hidayat)

      
