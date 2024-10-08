Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Maling Kocak di Pakansari, Gagal Curi Helm Malah Motornya Ketinggalan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |00:57 WIB
BOGOR - Beredar video di media sosial maling helm gagal beraksi di wilayah Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Lucunya, diduga pelaku melarikan diri tetapi meninggalkan motornya.

Video tersebut diunggah akun Instagram @infokabupatenbogor. Awalnya, terdapat wanita perekam video menjelaskan pelaku yang hendak mengambil helm berwana hitam di tangannya.

Disebutkan, pelaku yang kepergok berusaha melarikan diri. Tetapi, pelaku justru meninggalkan motor yang dibawanya di sekitar lokasi kejadian.

"Nih kejadian sekitar pukul 12 siang ya, ada maling helm nih bocah pas dikejar dia tiba-tiba lempar motornya nih, entah ini motor curian atau apa pelatnya disembunyiin sama dia nih," ucap wanita perekam video dikutip, Senin  (7/10/2024).

"Ni lokasinya di Pakansari, di Permata Bintang gais," sambung wanita tersebut.

Terpisah, Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan ke lokasi kejadian atas informasi tersebut.

"Merapat ke TKP," ucap Waluyo dikonfirmasi wartawan.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Pakansari viral Maling curanmor
