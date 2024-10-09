Advertisement
HOME NEWS NEWS

Cagub Sulteng Ahmad Ali Siap Sejahterakan Nelayan di Desa Bajo

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |19:23 WIB
Cagub Sulteng Ahmad Ali Siap Sejahterakan Nelayan di Desa Bajo
Cagub Sulteng Ahmad Ali berkampanye di Desa Bajo. (Foto: dok Ist)
A
A
A

PARIMO - Calon gubernur (Cagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) Ahmad Ali melakukan kampanye dialogis di Lapangan Kamase, Desa Bajo, Kecamatan Bolano, Parigi Moutong (Parimo), Rabu (9/10/2024) sore.

Ahmad Ali dibuat terkesan dengan antusias masyarakat yang hadir. Meski menggelar kampanye di saat sebagian masyarakat seharusnya sibuk bekerja, namun warga tetap berbondong-bondong datang ke lokasi kampanye.

"Cukup lama saya baru bisa kembali ke kampung Bajo ini, tapi Alhamdulillah sambutan masyarakat masih seramai saat saya pertama kali ke sini," ujar Cagub nomor urut 1 Ahmad Ali.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat komunitas Bajo, yang selalu memenangkan dirinya ketika maju sebagai anggota DPR RI selama dua periode.

"Sejak 1 Oktober (2024) tugas saya di DPR RI telah usai, mudah-mudahan masyarakat Bajo tetap menemani saya saat ini maju sebagai gubernur," tuturnya.

Halaman:
1 2 3
      
