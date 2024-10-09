Pilot Turkish Airlines Meninggal saat Terbang dari Amerika ke Istanbul

TURKI - Seorang pilot Turkish Airlines meninggal dunia setelah jatuh sakit dalam penerbangan dari Seattle di pantai barat laut Amerika Serikat ke Istanbul di Turki. Kapten Ilcehin Pehlivan (59), terjatuh di udara dan pilot kedua serta co-pilot mengambil alih kendali

“Saat pertolongan pertama kepada kapten kami di pesawat tidak berhasil, awak kokpit memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat, namun ia meninggal sebelum mendarat,” kata juru bicara maskapai penerbangan, Yahya Ustun, seperti dilansir dari bbc.com, Rabu (9/10/2024).

Pesawat Airbus A350 mendarat di New York dan kemudian dibuat rencana untuk menerbangkan penumpang ke Turki. Penerbangan TK204 lepas landas dari Seattle tak lama setelah pukul 19:00 pada Selasa malam. Pilot tersebut tampaknya mendapat masalah di wilayah Nunavut di Kanada, sebelum rekan-rekannya mengambil alih dan menuju bandara John F Kennedy.

Pehlivan telah terbang dengan Turkish Airlines sejak 2007 dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan rutin pada awal Maret, dan hasilnya tidak ditemukan adanya masalah kesehatan yang mungkin mempengaruhi pekerjaannya, kata maskapai tersebut.