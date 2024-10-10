Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kampanye di Pati, Kaesang Pangarep Ingatkan Kader PSI Menangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |19:09 WIB
PATI - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyambangi Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Putra bungsu Presiden Jokowi itu meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Daerah PSI Pati.

Kaesang langsung disambut dengan atraksi kesenian dari Padepokan Harimau Kumbang dan dikalungi bunga oleh panitia.

Kaesang menjelaskan kunjungannya kali ini untuk menyerahkan SK DPD PSI Pati. Sekaligus juga meresmikan Kantor DPD PSI Kabupaten Pati.

Selain itu, dia juga memberikan instruksi kepada kader PSI Pati untuk memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

”Hari ini pembukaan kantor baru sekalian memberikan instruksi kepada seluruh struktur untuk bisa memenangkan pasangan Pak Sudewo dan Mas Chandra (Paslon Bupati Pati) sekaligus Pak Luthfi dan Gus Yasin. Dah itu aja,” kata Kaesang, Kamis (10/10).

Setelah itu, Kaesang menyerahkan SK Pengurus DPD PSI Pati sekaligus meresmikan Kantor DPD PSI Kabupaten Pati. Hadi Sutrisno didapuk menjadi Ketua DPD PSI Kabupaten Pati.

Dalam sambutannya, Hadi mengungkapkan terimakasih kepada Kaesang lantaran sudah menyambangi Kabupaten Pati. Pihaknya menyatakan siap bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Pati dan membesarkan PSI.

 

